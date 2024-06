Patch note 30.20 Fortnite du 22 juin : mode Recharge, Pirates des Caraïbes, nouvelles armes…

Fortnite a réintroduit la carte OG dans un nouveau mode de jeu intitulé Recharge avec la mise à jour 30.20, accompagnée d’une collaboration très attendue avec Pirates des Caraïbes pour le Chapitre 5 Saison 3. Ce patch apporte également de nouvelles armes, quêtes et bien plus encore.

Le Chapitre 5 Saison 3 de Fortnite a considérablement changé le gameplay de Battle Royale, les combats de véhicules ayant pris le dessus dès le début de la saison. Cependant, dans les semaines suivantes, Epic a apporté plusieurs changements et ajouté de nouvelles armes au butin pour équilibrer le gameplay entre les joueurs occasionnels et les joueurs vétérans.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avec le patch 30.20, suite au concert de Metallica, Fortnite a introduit le nouveau mode Recharge OG, ainsi qu’une collaboration surprise avec Pirates des Caraïbes et ajouté plus d’armes.

Voici les notes de mise à jour complètes.

Epic Games

Détails de la mise à jour 30.20 du Chapitre 5 Saison 3 de Fortnite

La mise à jour v30.20 de Fortnite a été publiée le samedi 22 juin 2024, à 21h00.

Le temps d’arrêt pour cette mise à jour est terminé et les serveurs sont en ligne, vous pouvez donc vous plonger dans le jeu quand vous le souhaitez !

Notes de mise à jour de la version 30.20 du Chapitre 5 Saison 3 de Fortnite

Mode Recharge OG de Fortnite

La nouvelle mise à jour de Fortnite a introduit un tout nouveau mode de jeu appelé Recharge qui ramène la carte OG du Chapitre 1, mais plus petite avec moins de lieux et quelques POI remixés. Le mode est une version rapide de Battle Royale qui possède également ses propres modes Construction et Sans construction et permet un maximum de 10 équipes par match.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien qu’il diffère du gameplay BR traditionnel, il fonctionne de manière similaire à l’île Rebirth de Warzone où si vous êtes éliminé, vous réapparaissez instantanément tant qu’un coéquipier de votre équipe est vivant. Il y a un délai de redémarrage standard avant de pouvoir revenir dans l’action, qui peut être supprimé en obtenant des éliminations.

Le mode ramène aussi des armes, des lieux et des graphismes OG, ainsi qu’un nouvel ensemble de quêtes à compléter pour obtenir des récompenses gratuites. Consultez notre guide Fortnite Recharge pour toutes les informations dont vous avez besoin.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Collaboration avec Pirates des Caraïbes

La mise à jour apporte une collaboration très attendue avec Pirates des Caraïbes dans le Chapitre 5 Saison 3 de Fortnite avec quatre skins cosmétiques et des objets associés que les joueurs peuvent obtenir dans la boutique d’objets. La collaboration ajoute également un nouveau mini passe appelé Passe Voiles Maudites avec le skin de Jack Sparrow et d’autres objets cosmétiques, ainsi que des jetons de montée en niveau que vous pouvez obtenir pour 1 000 V-Bucks dans la boutique d’objets.

Un nouvel objet appelé Bateau dans une Bouteille (Ship in a Bottle) a été ajouté avec la collaboration qui fonctionne comme une Faille à Débris, ainsi que le retour des Cartes au Trésor et du Pistolet à Silex. De plus, deux navires pirates sont disponibles sur l’île où les joueurs peuvent interagir avec les PNJ qui sont des personnages de la franchise cinématographique et accomplir des quêtes d’événement en échange de récompenses.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cosmétiques, Quêtes et Mythique de Magnéto

Le patch a révélé des cosmétiques sur le thème du comics Magnéto dans la page secrète du Passe de Combat et a aussi ajouté des quêtes. De plus, l’objet mythique Gantelets de Magneto a également été introduit et sera activé une fois que les joueurs auront déverrouillé Magnéto à partir du Passe.

Nouvelles armes et armes réintroduites

Le butin de Fortnite Chapitre 5 Saison 3 a de nouveau subi plusieurs changements avec l’introduction d’un nouveau Sniper à Impact Lourd qui peut infliger des dégâts considérables aux véhicules. De plus, les Explosifs à Distance ont été réintroduits, ainsi que le Matelas de Chute junior.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En plus de cela, des armes sur le thème de Pirates des Caraïbes et du skin Magnéto seront introduits la semaine suivante une fois les collaborations activées dans le jeu. Parmi les autres correctifs, le Nitro Splash inflige désormais seulement 90 dégâts aux constructions contre 300 auparavant.

Véhicule Cybertruck

Selon des leakers comme Wenso, le véhicule Cybertruck de Tesla sera bientôt disponible dans la boutique d’objets et les joueurs pourront l’utiliser dans le Battle Royale, Rocket Racing et Rocket League. Le véhicule aura plusieurs styles, y compris l’apparence de la fenêtre cassée vue lors de la démonstration en direct du véhicule lors d’une conférence Tesla.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, les prix, l’apparence et la date de sortie du véhicule dans Fortnite sont encore inconnus.

Événement estival de Fortnite

Les quêtes et les récompenses de l’événement estival annuel de Fortnite ont également été ajoutées avec le patch 30.20. En complétant les quêtes liées à l’événement, les joueurs pourront obtenir jusqu’à trois objets cosmétiques gratuits et des tonnes d’XP pour progresser dans leur Passe de Combat.

Nouvelle édition de Potes au Top

Une nouvelle édition de Potes au Top est arrivée avec le patch 30.20 où les joueurs peuvent inviter un ami à jouer à Fortnite qui n’a pas joué au jeu depuis plus de 30 jours pour accomplir des quêtes ensemble et obtenir jusqu’à quatre récompenses cosmétiques. Ces quêtes seront bientôt visibles dans l’onglet Quêtes en jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nouveaux skins et skin Wolverine X-Men

Une large gamme de skins, y compris le nouveau skin FNCS, les tenues de mise à jour estivale, les skins Pirates des Caraïbes et plus encore, ont été ajoutés aux fichiers du jeu et seront introduits dans les semaines suivantes dans la boutique d’objets de Fortnite. De plus, les joueurs pourront également obtenir un nouveau skin Wolverine inspiré des films X-Men.

De plus, un nouveau Pack Esprit d’équipe prévu pour le mois de juillet a été découvert dans les fichiers du jeu et apportera un nouveau personnage.