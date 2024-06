Un joueur de Fortnite partage une astuce pour voler le pouvoir de Ride the Lightning

La guitare Ride the Lightning de Metallica dans Fortnite a reçu des avis partagés, mais cette astuce cachée pourrait bien changer l’avis des joueurs à son sujet.

Metallica a enfin fait son entrée dans Fortnite, apportant bien plus de contenu que les joueurs ne l’avaient prévu. Le Chapitre 5 Saison 3 du battle royale a modifié l’ile du butin et introduit le nouvel objet mythique, la Guitare Ride the Lightning.

La guitare mythique a reçu des avis partagés, et les joueurs essaient encore de s’adapter à la nouvelle méta, car la dernière mise à jour a également ajouté de nouveaux objets et en a ressorti d’autres du coffre. Pendant ce temps, d’autres découvrent des astuces cachées qui peuvent changer le jeu lorsqu’ils utilisent ou contrent Ride the Lightning.

L’utilisateur Reddit ‘Dobbles69’ a partagé une courte vidéo d’une de ses parties et a révélé que « Vous pouvez monter sur les traînées de foudre des autres » après qu’ils aient utilisé le pouvoir de la guitare Ride the Lightning.

L’objet de Metallica est idéal pour échapper à des situations délicates ou affronter de nombreux adversaires à la fois, car il vous propulse dans les airs et vous fait bouger dans des directions imprévisibles. Mais, comme on le voit dans la vidéo de l’auteur, Ride the Lightning laisse également une traînée qui ressemble à la lettre M de Metallica pendant un court moment après utilisation.

‘Dobbles69’ a montré que vous pouvez interagir avec cette traînée et l’utiliser comme un Ride the Lightning temporaire, sans avoir besoin de l’objet dans votre inventaire. Cela est particulièrement utile dans les dernières phases du jeu comme celle montrée dans le clip, où tout devient chaotique grâce à la méta actuelle favorisant les véhicules armés.

Les quêtes Metallica continueront jusqu’au 1ᵉʳ juillet 2024, alors assurez-vous de savoir comment utiliser Ride the Lightning pour toutes les réussir.

En attendant, n’hésitez pas à consulter la rubrique Fortnite de notre site pour tout savoir du jeu et de sa nouvelle saison.

