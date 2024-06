Patch note Saison 4 du Fortnite Festival : arrivée de Metallica, mode Scène Royale…

La Saison 4 du Fortnite Festival débute le 13 juin, avec l’introduction du mode Scène Royale et une collaboration avec Metallica dans le mode musical du jeu.

Depuis ses débuts, le Fortnite Festival a lentement gagné en popularité, chaque nouvelle saison apportant des talents musicaux emblématiques. The Weekend, Lady Gaga et Billie Eilish ont été les trois premières têtes d’affiche du mode, apportant leur musique et plus encore.

La Saison 4 est arrivée, et après beaucoup de spéculations, le légendaire groupe de heavy metal Metallica rejoint le métavers de Fortnite. En plus de cela, de nombreux cosmétiques sur le thème Metallica, des améliorations de gameplay et un nouveau mode sont à essayer. Voici le résumé complet, d’après le dernier article de blog Fortnite.

Notes de mise à jour de la Saison 4 du Fortnite Festival

Les débuts de la Scène Royale

La Scène Royale est un nouveau mode qui rejoint le Fortnite Festival, où 16 joueurs s’affrontent sur une liste de quatre chansons. Le dernier survivant remporte la partie.

Chaque match public de la Scène Royale commence avec un maximum de 16 joueurs, tous en compétition pour obtenir le meilleur score sur une chanson choisie aléatoirement parmi la rotation de chansons en vedette du Festival. Vous jouerez la même chanson que les autres joueurs, mais vous pourrez choisir votre partie de chanson et votre difficulté pour atteindre le meilleur score. Les Pistes musicales possédées ne peuvent pas être sélectionnées, donc aucun joueur n’est avantagé. Les quatre joueurs ayant le plus bas score sont éliminés à la fin de chaque chanson jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul vainqueur !

Jouer avec précision est crucial, et avec des multiplicateurs de Basse et Microphone réglés à 6x sur le Battle Stage, tout le monde est sur un pied d’égalité.

Si vous jouez au Passe Festival dans une partie privée, affrontez votre groupe de jusqu’à quatre ! Nous vous laissons la liste des chansons — les joueurs dans une partie privée peuvent choisir parmi leur bibliothèque partagée de Jam Tracks possédés et la rotation en vedette du Festival.

Nouveau Passe Festival

La nouvelle saison introduira un nouvel onglet Festival avec des instruments, des Pistes musicales et des auras en guise de récompenses. Comme les saisons précédentes, il y a une piste de récompenses gratuite et une piste de récompenses Premium à débloquer.

L’achat de la piste de récompenses Premium débloque immédiatement la tenue de Lars Ulrich, tandis que les tenues de Robert Trujillo, Kirk Hammett et James Hetfield peuvent être débloquées en progressant dans la piste.

Les objets de la piste de récompenses gratuite et de la piste de récompenses Premium du Passe Festival de la Saison 4 ne sont pas exclusifs au Passe et pourront être achetés dans la Boutique à une date ultérieure.

Epic Games Nouveau Passe Festival de la Saison 4 du Fortnite Festival

Enfilez une tenue de combat pour monter sur la scène Royale. James, Lars, Kirk et Robert sont transcendés avec leur tenue Master of Puppets, disponibles dans la boutique d’objets jusqu’à ce que la saison 4 prenne fin.

Déchirez tout avec Kirk Master of Puppets, soyez un guerrier du désert avec James Master of Puppets, suivez le rythme avec Robert Master of Puppets et faites trembler le sol avec Lars Master of Puppets.

Les pistes musicales de Metallica

Quoi de plus ? Les pistes musicales ci-dessous seront disponibles dans la boutique d’objets jusqu’à la fin de la saison 4 :

Metallica – « Enter Sandman »

Metallica – « Fuel »

Metallica – « Master of Puppets »

Metallica – « Ride the Lightning »

Metallica – « The Unforgiven »

Metallica – « Wherever I May Roam »

Améliorations et corrections de la Saison 4

Festival dans le Salon

Les pistes musicales que vous possédez peuvent désormais être équipées en tant que musiques de salon ! Ajoutez-les à vos favoris, puis définissez-le en aléatoire pour écouter une musique différente à chaque fois que vous retournez au salon.

Améliorations du jeu

Vous disposez désormais d’une plus grande marge d’erreur (le « coyote time ») pour gratter une note avec l’instrument principal pro et la basse pro. Ceci s’applique également lorsque vous devez jouer la bonne touche. Les joueurs devraient désormais être récompensés lorsqu’ils jouent les touches pour gratter et jouer en même temps, même si l’une des deux actions se produit légèrement avant l’autre.



Autres améliorations :

Nous avons amélioré le bouton pour associer la visibilité. Il est désormais activé par défaut sur les instruments pros.

Votre touche pour gratter est désormais visible dans l’ATH. (Une seule touche pour gratter est visible, même si vous avez attribué deux touches. L’autre s’affiche uniquement dans les paramètres.)

Vous pouvez utiliser la surcharge pendant les pauses des chansons.

Quêtes du Festival

Les quêtes de la scène principale, scène d’impro et scène Royale appartiennent toutes à la même catégorie. Les quêtes quotidiennes ont été mises à jour pour inclure ces trois expériences.

Depuis les coulisses, vous pouvez progresser dans les quêtes d’impro pendant que vous établissez votre programme pour la scène principale.

De nombreuses quêtes de la scène principale telles que « Jouer des notes » et « Utiliser la surcharge » seront compatibles avec la scène Royale.

Changements sur les pistes musicales

Nous avons modifié les instruments des pistes musicales suivantes :