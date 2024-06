Comment obtenir la guitare Ride the Lightning dans Fortnite Chapitre 5 Saison 3

La mise à jour 30.10 de Fortnite voit l’arrivée de Metallica dans le jeu, ainsi que la guitare Ride the Lightning dans le Battle Royale. Voici tout ce que vous devez savoir sur cet objet mythique.

Metallica est en tête d’affiche de la mise à jour Saison 4 du Fortnite Festival, arrivée le 13 juin, et qui a apporté une tonne de goodies inspirés par le groupe comme des skins, des auras, et plus encore. Cependant, la portée du groupe s’étend au-delà du Festival, car un nouvel objet mythique a rejoint le Battle Royale.

Cet objet s’appelle la guitare Ride the Lightning, et il fonctionne littéralement comme son nom l’indique : il permet de chevaucher des éclairs. Voici où le trouver et comment l’utiliser.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour obtenir la guitare Ride the Lightning, vous devez vous rendre à l’un des huit stands de la guitare Ride the Lightning, sur l’île du butin de Metallica, ou la trouver comme butin au sol ou dans des coffres. Bien sûr, vous pouvez également l’obtenir sur des ennemis éliminés, mais vous devrez survivre assez longtemps pour cela.

Epic Games Il y a 8 emplacements où vous pouvez trouver la guitare Ride the Lightning à travers la carte.

Les 8 stands de la guitare sont répartis sur la carte a proximité de différents lieux d’intérêt (POI) à travers l’île du Chapitre 5 Saison 3, comme indiqué ci-dessus. Chacun de ces stands propose une guitare mythique Ride the Lightning, que vous pouvez simplement ramasser comme n’importe quel autre butin.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici les 8 emplacements de stands de la guitare Ride the Lightning dans le Chapitre 5 Saison 3 de Fortnite :

À l’intérieur de Lavish Lair.

Sur la scène à Restored Reels.

Devant la fontaine à Reckless Railways.

Vers l’arrière de l’hôtel Grand Glacier.

Au nord de l’arène Nitrodome.

Prés du bassin divinatoire au Mont Olympe.

Au nord de Redline Rig au Cliffside Lodge.

À l’entrée principale de Brutal Beachhead.

Au cours de chaque partie, l’île du butin de Metallica apparaitra, de manière similaire à l’île du butin habituelle. Cette version heavy metal de l’île du butin vous récompensera avec un tas de butin une fois capturée, dont la guitare Ride the Lightning.

La capacité de la guitare Ride the Lightning expliquée

Ride the Lightning n’est pas une guitare mythique ordinaire, car elle fonctionne de manière presque identique à l’objet Ailes d’Icare qui a fait ses débuts dans le Chapitre 5 Saison 2.

Epic Games décrit l’objet comme suit : « créez un arc électrique dans le ciel et vos équipiers pourront le chevaucher. Pendant la chute, écrasez-vous avec puissance pour faire comprendre à vos adversaires que leur fin est proche ». Les joueurs peuvent utiliser l’objet pour traverser la carte, ainsi que pour s’écraser au sol dans une explosion de foudre.

L’article continue après la publicité

En rapport: La nouvelle méta transforme Fortnite en un jeu de chaises musicales

L’article continue après la publicité

En résumé, la guitare mythique Ride the Lightning est une addition passionnante à Fortnite Chapitre 5 Saison 3. Avec ses capacités uniques et ses emplacements variés, elle offre de nouvelles stratégies de jeu pour les fans de Metallica et les joueurs de Fortnite. Ne manquez pas l’occasion de l’ajouter à votre arsenal et de profiter des autres nouveautés de cette mise à jour.