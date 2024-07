Les joueurs de Fortnite adorent ce nouvel objet anti-véhicules OP du Chapitre 5 Saison 3

Fortnite a une nouvelle méta pour contrer les véhicules omniprésents dans le Chapitre 5 Saison 3, et les joueurs prient pour qu’Epic ne la nerfe pas.

Le Chapitre 5 Saison 3 de Fortnite a apporté un nouveau correctif le 2 juillet, qui a ajouté les Quêtes de Magnéto pour débloquer le skin Magnéto du désert et des cosmétiques pour les détenteurs du Passe de Combat. En plus de ces quêtes, un nouvel objet, les Gantelets de Magnéto, a rejoint le jeu et les joueurs ne peuvent plus s’en passer.

Cet objet lance des projectiles métalliques lorsqu’il est utilisé et crée également un bouclier en métal grâce aux pouvoirs de Magnéto. Lorsque les joueurs ont initialement utilisé cet objet, comme le créateur de contenu SypherPK, ils ont été étonnés par les dégâts qu’il inflige aux ennemis.

Cependant, l’objet inflige aussi des dégâts considérables aux véhicules, les faisant exploser en seulement quelques lancers de projectile. À cause de cela, les joueurs qualifient l’objet de nouvelle méta anti-véhicules qui peut les aider à contrer les voitures Nitro qui parcourent l’île à toute vitesse.

C’est pourquoi ils espèrent qu’Epic ne nerfera pas cet objet surpuissant, un joueur ayant déclaré : « Je prie et j’espère fort qu’ils ne seront pas nerfés. Ils sont très amusants ».

Un autre a ajouté : « Honnêtement, je peux voir qu’il va être nerfé au niveau des dégâts. 95 de dégâts, c’est cool jusqu’à ce que vous soyez la cible ». Un troisième joueur a écrit que la plupart des objets de cette saison permettent à un joueur de rester « en l’air » et qu’il préférerait faire de même.

Cependant, un joueur a fait remarquer les vacances d’été d’Epic et a dit : « Epic est en vacances jusqu’au 15 (juillet), donc aucun changement majeur ne sera fait d’ici là ».

Lorsque le Chapitre 5 Saison 3 est sorti et que les joueurs ont mis la main sur les voitures Nitro, ces véhicules ont rapidement dominé les pros et sont devenus la méta. En raison de ce changement de méta, des pros comme Clix, Ninja, et bien d’autres ont exprimé leur frustration face à la forte dépendance aux véhicules de cette saison.

Les Gantelets de Magnéto ont transformé la méta de Fortnite Chapitre 5 Saison 3, offrant une solution redoutable contre les véhicules. Les joueurs sont enchantés par cet ajout et espèrent qu’il restera inchangé. Restez à l’écoute pour voir comment cette nouvelle dynamique influencera les compétitions à venir.

