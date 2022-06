Qui sont les 10 meilleurs joueurs français de Fortnite ?

more

Nous arrivons à la moitié de cette année 2022 et nous retrouvons encore des pseudos familiers dans certaines des meilleures équipes françaises avec notamment les joueurs Solary, Clement et Floki.

Ce système a déjà fait ses preuves sur DOTA 2, et bien que certains le contestent à juste titre, il reste assez fiable et donne une bonne représentation globale du niveau des joueurs.

Le site Gamepedia a réalisé un classement des meilleurs joueurs Fortnite de chaque pays. On y retrouve évidemment la France avec des noms bien connus de la communauté.

Nous vous avions récemment présenté la liste des joueurs français qui ont remporté le plus d’argent sur Fortnite . Cependant, cette liste ne représente pas forcément le niveau actuel de chaque joueur.

by Dexerto