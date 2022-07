Les meilleures armes sur Fortnite | Tier list Chapitre 3 Saison 3

more

Cet article est régulièrement mis à jour, à mesure que les patchs notes et de nouvelles armes viennent faire évoluer la méta.

En début de partie, on vous autorise à y jouer si c’est vraiment la seule arme que vous avez trouver. Sinon remplacez-la dès que vous pouvez pour augmenter vos chances de survie.

Un nouveau fusil à pompe a fait son arrivée dans cette Saison 3 et il peut être dévastateur entre de bonnes mains.

Dû à sa trop faible cadence de tir et sans vraiment être précis, ce n’est pas le fusil d’assaut que vous voudrez avoir dans votre inventaire lors de duels à mi-distance.

Cette arme similaire au “DMR” très connu sur Call of Duty va vous plaire si vous êtes précis sur le jeu, surtout avec autant de dégâts par balle.

On vous déconseille de garder ce fusil à pompe pendant toute la partie car il vous sera très peu utile dans les combats rapprochés, même s’il peut vous sauver au début de la partie si vous n’avez que lui.

Les statistiques dépendent de la rareté. Plus la rareté est élevée, plus votre arme est efficace. Afin de maximiser vos chances de victoire, vous avez donc tout intérêt à optimiser votre inventaire. Découvrez notre tier list des meilleures armes sur Fortnite.

Pour réaliser ce Top 1 si prestigieux, les joueurs peuvent récupérer des armes au sol, dans des coffres ou en échangeant de l’Or. Chacune possède des niveaux de rareté différents – Commune, Atypique, Rare, Épique, Légendaire, Mythique (lors de certains événements) et Exotique.

