Fortnite Chapitre 3 : Où trouver tous les PNJ de la Saison 3

La Saison 3 du Chapitre 3 de Fortnite vient d’apporter avec elle son lot de nouveaux personnages avec lesquels les joueurs peuvent interagir. Découvrez donc où vous pouvez retrouver tous les PNJ de cette saison.

Les PNJ sont rapidement devenus un élément essentiel du Battle Royale d’Epic Games. En plus d’offrir des primes et des quêtes pour gagner des barres d’or, certains d’entre eux vous vendront des armes ou des ressources, et quelques-uns vous offriront même un duel avec de grandes récompenses à la clé.

Cependant, pour cette nouvelle saison, il y a moins de PNJ que dans les saisons précédentes, ce qui rend leur rencontre plus difficile. Toutefois, il reste toujours des personnages que vous connaissez tous ainsi que certains issus du passe de combat.

Mais sans plus attendre, découvrez où se trouvent tous les PNJ de la Saison 3 du Chapitre 3 de Fortnite.

Les emplacements des PNJ de la Saison 3 du Chapitre 3 de Fortnite

Retrouvez ci-dessous l’emplacement de chaque personnage sur la carte de la saison 3 ci-dessus.

Nom Emplacement P’tit Cornet Chez le marchand de glace au sud-est de Coney Crossroads Rustler À l’est de Shifty Shafts Le Paradigme À l’avant-poste Seven II, au nord-ouest de Logjam Lumberyard Le Scientifique À l’intérieur de la station Synapse L’Origine À l’avant-poste III, au nord-est du Daily Bugle Le Visiteur Sur la rampe de lancement à l’est du Sanctuaire Sunbird Au Temple, au nord-est du Daily Bugle Guaco Dans le restaurant de Greasy Grove Gâthomme Dans un bâtiment à Rocky Reels Confrérie du bao Dans le bâtiment au sud-ouest de Condo Canyon L’Onirisme À l’avant-poste Seven V, au sud-ouest de Rave Cave Experte des câlins Sur une plateforme du côté nord de Rave Cave Stash’d Dans un garage du Chonkers Speedway Native Près du lac à l’ouest de Coney Crossroads Jonesy originel Peut apparaître chez les Jones Ludwig À Bourg-Jonesy Jonesy du bunker À Bourg-Jonesy Maraudeur à mulet À Bourg-Jonesy Experte du métal Dans le bâtiment au toit gris au Camp Cuddle Câlinpool Au chalet Shroom, au nord-ouest de Cascades de la Réalité Canardeuse Au chalet Shroom, au nord-ouest de Cascades de la Réalité Kyle Au chalet Shroom, au nord-ouest de Cascades de la Réalité Cryptic Au chalet Shroom, au nord-ouest de Cascades de la Réalité Fishstick Dans une cuisine à Sleepy Sound La Fondation À l’avant-poste Sept sur l’île à l’est du Sanctuaire Meoswcles À l’ouest de la carte vers les Cascades de réalité The Order Dans le petit avant-poste au sud-est de Circuit Chonkers

Et voilà tous les PNJ actuellement disponibles sur Fortnite. Comme vous pouvez le constater, ils ne sont pas aussi nombreux qu’avant. Pour le moment, il y en a 27.

Il est également important de noter que les PNJ ne restent pas toujours statiques, et que certains d’entre eux peuvent se déplacer sur la carte. Cependant, pour l’instant, ce sont les endroits où vous devriez pouvoir les trouver.

Comme toujours, il est probable qu’Epic Games ajoute de nouveaux PNJ au fur et à mesure que la saison avance. Nous mettrons donc cette page à jour dès que cela se produira.