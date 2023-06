1883 Saison 2 : date, casting, intrigue et plus

Voici toutes les informations qui sont remontées à la surface jusqu’à ce jour sur la Saison 2 de 1883, le prequel Yellowstone.

Yellowstone, la série de Taylor Sheridan, avec Kevin Costner, a fait ses débuts sur le petit écran en 2018. Année après année, la popularité de la série a pris de l’ampleur. Alors qu’elle en est actuellement à sa cinquième et dernière saison, les fans peuvent se raccrocher à ses multiples spin-offs dont 1923 et 1883. Voici tout ce que l’on sait au sujet de la Saison 2 de 1883.

Va-t-il y avoir une Saison 2 de 1883 ?

Oui, 1883 va avoir droit à une autre saison, mais ce n’est pas aussi simple qu’une simple saison 2.

1883 est techniquement suivie par 1923, un autre spin-off qui se déroule également avant les événements de Yellowstone. Le spin-off se poursuivra avec un nouveau chapitre, The Bass Reeves Story, centrée sur l’histoire de l’homme de loi.

L’univers de Yellowstone va également s’agrandir encore plus avec un autre spin-off intitulé 6666, qui se concentrera sur le ranch 6666. Quant à une suite directe à 1883, Taylor Sheridan a déclaré qu’il “voulait faire un film de dix heures qui se terminait, et c’est ce que nous avons fait”, donc ne vous attendez pas à une suite rapidement.

“J’ai créé cette fenêtre sur le temps pour vous montrer ce voyage spécifique. Je ne suis pas quelqu’un qui aime tout ficeler dans un nœud et expliquer comment tout le monde a vécu heureux après, ou pas”, a-t-il déclaré à Deadline. “Je voulais aussi créer quelque chose que vous pourriez regarder et être complètement captivé et satisfait, sans jamais avoir vu Yellowstone. Laissez-le vivre selon ses propres mérites. Pour moi, en tant que conteur, cela me semble clos. Je vais jeter un coup d’œil à une époque différente et voir ce que je vois alors.”

1883 : The Bass Reeves Story est prévue pour arriver plus tard en 2023.

Paramount a déclaré que le “prochain chapitre” de 1883 arrivera plus tard cette année. La production a commencé en octobre 2022 et est toujours en cours.

Quant à 1923, le premier épisode a été diffusé le 18 décembre 2022 sur Paramount+ et le dernier en mars 2023.

Bande-annonce de la saison 2 de 1883

Bien qu’il n’y ait pas de bande-annonce pour 1883 : The Bass Reeves Story, il y a deux bandes-annonces pour 1923, que vous pouvez consulter ci-dessous :

La première bande-annonce présente le casting, incluant Harrison Ford et Helen Mirren, pendant qu’un narrateur déclare : “La violence a toujours hanté cette famille. Elle nous a suivis ici. Et quand elle ne nous suit pas, nous la traquons. Nous la cherchons.”

La deuxième bande-annonce décrit les tensions entourant la “guerre de territoire”, tout en dévoilant davantage le casting de la série, incluant Timothy Dalton et Robert Patrick.

Casting de The Bass Reeves Story : Qui en fait partie ?

1883 : The Bass Reeves Story mettra en vedette David Oyelowo dans le rôle de l’homme de loi.

Plus tôt cette année, Variety a dévoilé que Dennis Quaid avait également rejoint le casting pour jouer Sherrill Lynn, un Marshall adjoint des États-Unis. C’est le premier membre du casting à part Oyelowo à être officiellement confirmé pour le spin-off.

Malheureusement il est trop tôt pour savoir si l’on peut s’attendre au retour de Tim McGraw, Faith Hill, Sam Elliott ou d’autres membres du casting de 1883, voire même de 1923.

Le casting de 1923 comprend :

Helen Mirren dans le rôle de Cara Dutton

Harrison Ford dans le rôle de Jacob Dutton

Sebastian Roché dans le rôle de Père Renaud

Darren Mann dans le rôle de Jack Dutton

Michelle Randolph dans le rôle d’Elizabeth Strafford

James Badge Dale dans le rôle de John Dutton Sr.

Marley Shelton dans le rôle d’Emma Dutton

Aminah Nieves dans le rôle de Teonna Rainwater

Brandon Sklenar dans le rôle de Spencer Dutton

Robert Patrick dans le rôle du Shérif William McDowell

Jerome Flynn dans le rôle de Banner Creighton

Jennifer Ehle dans le rôle de Soeur Mary

Timothy Dalton dans le rôle de Donald Whitfield

Intrigue de 1883 : The Bass Reeves Story

Pour l’heure, l’intrigue de 1883 : The Bass Reeves Story est la suivante : “Connu comme le plus grand héros de la frontière dans l’histoire américaine, et également considéré comme l’inspiration pour The Lone Ranger, Reeves a travaillé à l’époque post-réconstruction comme un officier fédéral dans le Territoire indien, capturant plus de 3 000 des criminels les plus dangereux sans jamais être blessé.”

Selon Collider, Oyelowo a expliqué : “Bass Reeves est un personnage sur lequel The Lone Ranger a été basé. Mais malheureusement, il a été effacé de l’histoire. Il est né en esclavage, a ensuite combattu dans la Guerre Civile, s’est ensuite échappé vers le Territoire Indien ; il a appris les langues et les compétences des Amérindiens, qui ont fini par être appliquées à sa carrière de justicier, et il a eu la carrière la plus prolifique. 3000 arrestations dans sa carrière et quelqu’un dont les exploits sont vraiment légendaires. Nous le faisons sous forme de mini-série en six parties. Donc en gros, un film de six heures.”

Quant à 1923, le synopsis officiel dit que le spin-off “introduira une nouvelle génération de la famille Dutton et explorera le début du vingtième siècle quand les pandémies, la sécheresse, la fin de la Prohibition, et la Grande Dépression ont sévi dans l’ouest des montagnes.”