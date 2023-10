Les Trolls 4 est “prêt à être lancé” selon le réalisateur

Les Trolls 3 est sorti en salles le 18 octobre avec pour ambition d’exploser le box-office mondial. Et un quatrième volet pourrait déjà être prêt à entrer en production, si l’on en croit le réalisateur.

La franchise d’animation est un véritable succès auprès des enfants et des adultes depuis 2016, au point de devenir l’une des franchises les plus rentables des studios Dreamworks, qui nous avaient déjà offert (entre autres) Shrek et Dragons. Et parce qu’un tel engouement est rarement délaissé par des créateurs et producteurs, on peut déjà se demander si les créatures n’auraient pas déjà prévu un retour sur grand écran dans une quatrième aventure.

De quoi parle Les Trolls 3 ?

Intitulé Trolls Band Together en version originale, Les Trolls 3 parle du couple de Poppy et Branch. La jeune trolle va alors faire une découverte surprenante sur le passé de son compagnon, impliquant la création puis la dissolution d’un boys band avec quatre autres frères. L’un d’eux, kidnappé par d’infâmes crapules de la pop, aura bien besoin de l’aide de Branch et Poppy. Le couple se lance donc dans un nouveau voyage bourré d’épreuves et d’émotions.

Dexerto.com a eu l’occasion de s’adresser au réalisateur, pour lui poser la question qui brûle les lèvres de nombreux spectateurs : doit-on s’attendre à l’arrivée des Trolls 4 ?

Beaucoup d’idées pour une suite aux aventures de Poppy et Branch

Le réalisateur Walt Dohrn a révélé que son équipe était belle et bien “prête à repartir” avec de nouvelles idées pour Les Trolls 4. Car s’arrêter là ne semble pas dans les plans de l’auteur : “J’espère bien et nous sommes prêts à partir. Nous avons tellement d’idées.“

Les Trolls 4 est encore loin d’avoir été officiellement confirmé, mais Walt Dohrn estime avoir déjà pu donner vie à de nombreuses idées dans sa to-do-list concernant les petites créatures folkloriques, grâce au troisième volet sorti le 18 octobre dans les salles françaises.

“On a l’impression d’avoir pu faire tout ce que l’on voulait. Nous voulions travailler avec Kid Cudi depuis longtemps, il s’agissait simplement de trouver le bon rôle pour lui. Et concernant nos méchants, Amy Schumer et Andrew Rannells, nous voulions aussi bosser avec eux.“

Mais pour autant, l’auteur n’est pas hermétique à l’idée de relancer une nouvelle fois la machine. L’épisode 3 cochait les cases voulues par son équipe, mais il en reste encore beaucoup à ses yeux qui pourraient valoir un Trolls 4 : “À ce stade, comme on dit, tout dépend vraiment du public. Si le monde veut plus de Trolls, nous en avons. J’adorerais voir jusqu’où irait la relation entre Branch et Poppy. Nous avons des tonnes d’univers que vous n’avez même pas encore vus et que nous serions ravis de construire. Donc oui, nous sommes prêts à nous lancer.“

En attendant, Les Trolls 3 est au cinéma depuis le 18 octobre 2023.