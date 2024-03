X-Men : Giancarlo Esposito veut incarner le Professeur X, à cette unique condition

La star hollywoodienne Giancarlo Esposito a une nouvelle fois fait part de son intérêt pour incarner le fameux Professeur X, le chef des X-Men, mais à condition d’apporter ce changement majeur au leader de la célèbre équipe de mutants de l’univers Marvel.

Alors que le troisième volet de la saga cinématographique Deadpool, connu désormais sous le nom de Deadpool & Wolverine, s’apprête à débarquer dans nos salles de cinéma, le film de Shawn Levy est très certainement l’un des projets les plus attendus par les fans de super-héros, et plus particulièrement par ceux de l’univers Marvel.

Car Deadpool & Wolverine marque non seulement le retour de Ryan Reynolds et Hugh Jackman dans leurs rôles désormais cultes, à savoir respectivement celui de Deadpool, aka “The Merc with a mouth”, et celui de Logan, mais c’est aussi et surtout la confirmation que les mutants vont bel et bien faire partie intégrante du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Et lorsqu’on pense aux mutants, on pense forcément aux fameux X-Men. Une équipe qui semble susciter l’intérêt de nombreuses stars hollywoodiennes, à l’instar de Giancarlo Esposito, connu notamment pour ses rôles emblématiques dans Breaking Bad ou encore The Mandalorian, et que l’on a récemment pu voir sur Netflix dans la série The Gentlemen.

Giancarlo Esposito voudrait apporter ce changement majeur au Professeur X avant de l’incarner

C’est lors de sa récente apparition dans le podcast Fade to Black qu’Esposito est donc revenu une nouvelle fois sur son intérêt pour incarner Charles Xavier, aka le Professeur X. Cependant, l’antagoniste de Far Cry 6 a ajouté une condition cette fois-ci, expliquant qu’il désirait apporter un changement majeur au personnage. Il déclarait :

“[Je pense] que ce serait formidable d’incarner le Professeur X autrement qu’en fauteuil roulant, n’est-ce pas ? Parce que l’idée physique d’être dans un fauteuil roulant tous les jours ne m’attire pas. Je ne me sens pas si vieux et je n’aime pas m’asseoir autant. Mais nous pourrions certainement trouver une solution. Peut-être. Le Professeur X n’a pas toujours été en fauteuil roulant, mais cela fait partie de l’évolution du personnage”.

À noter également que ce n’est pas la première fois qu’Esposito fait part de son intérêt pour le rôle du fondateur de l’Institut Xavier puisqu’en 2022, il avait révélé qu’il s’était entretenu avec Marvel Studios et qu’il était déjà partant pour prêter ses traits au personnage.

Si cela venait à se concrétiser, Esposito succéderait alors à l’incarnation iconique de Patrick Stewart, que les fans ont justement pu revoir dans Doctor Strange in the Multivers of Madness (2022). Une apparition qui était alors perçue comme les prémices de l’arrivée des X-Men dans le MCU. Et pour celles et ceux qui n’en peuvent plus d’attendre le retour des mutants, vous pourrez prendre votre mal en patience avec la série animée X-Men ’97, disponible dès la semaine prochaine sur Disney+.

