Les fans de Virgin River confus face à l’absence d’un personnage

Virgin River a maintenant diffusé ses derniers épisodes de la saison 5 sur Netflix, et certains fans se sont dits confus face à l’absence d’un personnage.

Sans surprise, la deuxième partie de la saison 5 de Virgin River a sorti le grand jeu festif pour ses fans, mettant en place suffisamment de cliffhangers intéressants prêts à être explorés dans la sixième saison à venir.

Alors que certaines intrigues, comme la grossesse de Charmaine, ont trouvé une certaine conclusion, d’autres sont restées ouvertes à interprétation. Un tel fil narratif est la disparition d’un personnage de Virgin River, qui est parti avant les épisodes de Noël sans laisser de trace.

Les fans de Virgin River confus au sujet d’un personnage “manquant”

Suite à la sortie de la deuxième partie de la saison 5 de Virgin River, certains fans se sont demandé pourquoi Ava (Libby Osler) était “absente” des épisodes festifs.

Ava est un personnage que les spectateurs avaient déjà vu dans la saison 5, mais semble avoir été laissée de côté dans la partie 2, sans raison valable.

Remarquant la disparition, l’utilisateur Reddit NiniBebe a posté : “Je ne sais pas s’il y a déjà eu des discussions là-dessus, mais pourquoi Ava n’était-elle pas dans le spécial Noël ? Est-ce qu’elle a quitté Virgin River pour les vacances ou quelque chose dont je n’ai pas souvenir ?“

“Elle était occupée à la boutique de chapeaux,” a plaisanté un fan en réponse, tandis qu’un autre a commenté : “Sans doute avec sa famille…“

Bien qu’il ne semble pas y avoir d’explication officielle pour l’absence d’Ava dans les épisodes spéciaux de Noël de Virgin River, un Redditor a offert une réponse.

Actual-Reference3125 a en effet proposé : “Elle restait à Virgin River jusqu’à ce que les sœurs trouvent un acheteur pour la ferme. La vente a évidemment été faite avec Jack et Mel, comme Brady le mentionne, il aide Jack à construire une nouvelle maison gratuitement. Ava vivait à l’origine à Portland donc elle est probablement retournée là-bas. Je pense que ce serait cool si Tara, Chloe et Ava revenaient à la ferme lorsque Jack et Mel se marieraient finalement là-bas.“

Un autre internaute n’est pas particulièrement d’accord avec cette idée : “Rien ne dit que la nouvelle maison que Jack construit a quelque chose à voir avec la ferme.”

Ava manque-t-elle à Virgin River ?

netflix

Alors que les détails restent flous, d’autres spectateurs n’ont même pas remarqué l’absence d’Ava dans Virgin River.

C’est en tout cas ce qu’un fan a expliqué sur le fil : “Sans vouloir être méchant, mais elle ne manque pas. Bon, peut-être que je suis méchant. Mais je ne suis pas du tout investi dans son personnage. Nous avons eu la sensibilisation à l’endométriose via son personnage, donc elle peut s’en aller maintenant. J’espère vraiment qu’elle ne reviendra pas pour la 6. Elle prendrait juste un temps d’écran précieux.”

Une déclaration reprise par un autre : “En fait, j’ai peu ou pas d’intérêt pour son personnage, ma question était plus par curiosité parce qu’elle était présentée comme si elle allait être un autre personnage secondaire. J’aimerais qu’ils arrêtent d’ajouter des personnages et se concentrent davantage sur les personnages principaux, en particulier Mel et Jack.”

Ce à quoi un Redditor a ajouté, enfonçant le clou pour Ava dans la série : “Je viens de réaliser maintenant qu’elle n’était pas dans l’épisode. C’est à quel point je m’en fiche.”

Pour avoir le fin mot de l’histoire, il faudra attendre la saison 6 de Virgin River.