La saison 5 de Stranger Things aurait fait sortir le créateur de The Walking Dead de sa retraite

Le réalisateur de La Ligne verte, Frank Darabont, aurait réalisé des épisodes de la cinquième et dernière saison de Stranger Things pour Netflix.

Frank Darabont, connu pour ses adaptations de Stephen King Les Évadés et La Ligne verte au cinéma, aurait réalisé des épisodes de la saison 5 de Stranger Things. Le cinéaste serait ainsi sorti de sa retraite après sa participation sur la série The Walking Dead d’AMC, pour laquelle il avait joué un rôle clé dans le développement.

Showrunner de six épisodes pour la toute première saison de l’univers zombie, il avait finalement été renvoyé avant la saison 2, à cause de ce qui semblait être une raison budgétaire. Un renvoi qui avait abouti à un procès de la part de l’auteur et de l’agence Creative Artists Agency en 2013. L’affaire a duré jusqu’en 2021, et sa fin a coïncidé avec l’annonce de départ à la retraite du réalisateur.

En décembre 2023, Jeff Sneider affirmait pourtant que Frank Darabont avait été rappelé pour travailler cette fois sur la saison 5 de Stranger Things. À l’époque, il n’était question que de négociations entre la production et le cinéaste. Mais l’insider a remis le couvert, cette fois en affirmant dans The InSneider (via Reel Updates) que le réalisateur nommé aux Oscars aurait effectivement signé deux épisodes pour cette ultime saison.

Attention toutefois, car ni Frank Darabont ni Netflix n’ont confirmé l’information d’une participation du réalisateur sur la célèbre série des frères Matt et Ross Duffer.

La production de cette saison 5 de Stranger Things a été fortement impactée par les grèves des scénaristes et acteurs de 2023. Prévue initialement pour 2024, sa sortie a finalement été repoussée pour 2025. À ce stade, Netflix n’a pas encore donné de fenêtre de sortie plus précise : il faudra donc se montrer patient avant de retrouver Eleven et sa bande sur la plateforme de streaming.