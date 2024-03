The Walking Dead – The Ones Who Live : combien y a-t-il d’épisodes ?

The Walking Dead a eu droit à un nouveau spin-off, célébrant cette fois le retour de Rick et Michonne dans la saga de zombies : mais pour combien d’épisodes en tout ?

Les fans de morts-vivants vont pouvoir assister au retour de personnages iconiques fin mars, car The Walking Dead propose une nouvelle série dérivée de son univers initié par les comics de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard.

Ça va même plus loin : si The Ones Who Live est aussi attendue, c’est avant tout pour les protagonistes qu’elle promet de montrer sur petit écran. Les chemins de Rick et Michonne vont en effet se croiser à nouveau, et leurs retrouvailles seront intenses.

En France, la série arrive le 29 mars 2024 : mais combien d’épisodes sont prévus au total pour les spectateurs ?

Combien y a-t-il d’épisodes dans le spin-off The Walking Dead : The Ones Who Live ?

Au total, la série dérivée The Walking Dead : The Ones Who Live est composée de six épisodes. À ce jour, une seule saison a été confirmée.

Le spin-off de Rick et Michonne Grimes était censé être un film au départ, ce qui explique le format de la mini-série. Néanmoins, la hype semble avoir été largement relancée par ce nouveau volet chez les fans anglophones, qui ont déjà pu découvrir les premiers épisodes.

La série est également la mieux notée de l’univers de The Walking Dead… mais elle reste un spin-off, à l’image de Daryl Dixon et Dead City avec Negan et Maggie. Ces séries dérivées aussi étaient composées de six épisodes. Inutile toutefois de faire tout de suite une croix sur le retour des personnages bien-aimés, car le showrunner avait avoué ne pas être contre un retour de la série principale.

The Walking Dead : The Ones Who Live commencera sa diffusion en France le 29 mars 2024 sur Paramount+.