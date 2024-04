The Ones Who Live détient le record le plus insolite de The Walking Dead

La série The Ones Who Live vient de démarrer en France, mais elle s’est récemment conclue pour les chaînes Outre-Atlantique, et les fans ont remarqué qu’un élément en particulier était plus que récurrent dans ce spin-off de The Walking Dead.

The Ones Who Live est peut-être fini sur les chaînes anglophones, mais le spin-off de The Walking Dead fait encore parler de lui. Outre le fait que sa diffusion a commencé en France le 29 mars, un détail a fait le tour des réseaux sociaux. À savoir le nombre de fois où Rick Grimes et Michonne s’embrassent.

C’est pourquoi un internaute a décidé de mettre en lumière le nombre impressionnant de preuves d’amour que s’échangent les deux personnages, compilant dans une vidéo plus d’une centaine de baisers échangés par “Richonne”, le surnom donné au couple formé par le duo. Avec ce nombre réparti sur seulement six épisodes, cela représente sûrement le ratio de baisers par épisode le plus élevé de la franchise.

La vidéo, publiée sur X (anciennement Twitter), dure deux minutes et vingt secondes. Elle comptabilise toutes les fois où Rick et Michonne échangent des baisers au cours des six épisodes de la dernière série The Walking Dead, ce qui (comme vous pouvez le voir ci-dessous) est beaucoup.

Réparti sur l’ensemble de la série, cela fait environ 17,83 baisers par épisode. C’est beaucoup d’amour, et on peut donc dire que même une apocalypse zombie ne peut pas empêcher un bon couple de s’aimer.

Cependant, cela n’est pas si surprenant en réalité. Car dès le départ, The Ones Who Live était une histoire d’amour et la série s’est concentrée sur les retrouvailles entre Rick et Michonne, qui sont ensemble depuis la saison 6 de la série principale.

Par ailleurs, la proximité physique dans leur relation est quelque chose que les fans avaient déjà remarqué par le passé. “Je ne serais pas surpris s’ils établissaient un record mondial pour autant de baisers dans 6 épisodes de télévision”, peut-on lire sur un commentaire.

“Juste un rappel qu’ils font plusieurs prises donc c’est probablement quelque chose comme 500”, a rappelé un internaute, tandis qu’un autre déclarait : “Pour être honnête, je ne pense pas avoir jamais vu un couple fictif s’embrasser si souvent à l’écran”.

"Pour être honnête, je ne pense pas avoir jamais vu un couple fictif s'embrasser si souvent à l'écran".