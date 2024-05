The Fall Guy : y a-t-il une scène post-générique dans le film ?

Ryan Gosling et Emily Blunt se donnent à fond dans leur nouveau film d’action, mais The Fall Guy propose-t-il une scène après le générique de fin ?

Reprenant l’histoire de la série télévisée éponyme des années 1980 (connu chez nous sous le nom de L’Homme qui tombe à pic), le nouveau film de David Leitch The Fall Guy est prêt à devenir le plus grand blockbuster de ce mois de mai.

Le cascadeur Colt (Ryan Gosling) subit un traumatisme mettant sa vie en danger, ce qui ruine également sa relation avec la cadreuse Jody (Emily Blunt). Mais lorsque Jody s’essaye à la réalisation pour son premier film, Colt est le seul cascadeur disponible pour aider, découvrant au passage une affaire bien plus sombre.

Mais avant que le public puisse profiter de ces deux heures d’action non-stop, certains pourraient se poser la question suivante : y a-t-il une scène post-générique à la fin de The Fall Guy ? Attention, spoilers en approche !

Y a-t-il une scène post-générique dans The Fall Guy ?

Oui, il y a à la fois une scène inter-générique et une scène post-générique dans The Fall Guy.

Après avoir récupéré la cassette des aveux de Tom (Aaron Taylor-Johnson) dans la dernière scène du film, Colt et Jody repartent vers le soleil couchant grâce à leur relation ravivée. Pendant le générique, les spectateurs voient les coulisses du tournage de toutes les cascades dans The Fall Guy, mettant en vedette les cascadeurs qui ont doublé le personnage fictif de Gosling.

L’une de ces cascades, le tonneau de la voiture sur la plage, a battu un record mondial, réalisant huit rotations et demie. On peut alors voir la véritable équipe de cascadeurs applaudir après que le conducteur est sorti indemne de l’épave.

Que se passe-t-il dans la scène post-générique ?

La scène post-générique de The Fall Guy montre Gail et Tom alors qu’ils sont arrêtés par des visages familiers.

Dans les scènes post-génériques, l’action retourne au faux film dans le film, sur le plateau de la grande histoire d’amour de science-fiction de Jody, Metal Storm. Après avoir tenté de s’échapper avec la confession enregistrée de Tom, l’hélicoptère transportant Tom et la productrice énervée Gail (Hannah Waddingham) est forcé de se poser. Colt est déjà loin, ayant sauté de l’appareil volant sur un matelas, mais la police est maintenant sur le terrain, attendant le duo dans un grand cratère.

Lorsque Gail et Tom sortent de l’hélicoptère, les policiers qui les arrêtent sont révélés être le duo original de la série télévisée d’origine, Lee Majors et Heather Thomas (ayant respectivement incarné Colt et Jody). Le duo observe pendant que les autres officiers emmènent Gail et Tom affronter leur destin.

