Spoilers chapitre 402 de My Hero Academia : les fans pleurent déjà un perso principal

Les fans attendent de pied ferme l’épisode 402 du célèbre manga de super-héros, mais les récentes fuites leur font craindre le pire pour un personnage particulièrement important. Sur les réseaux sociaux, les lecteurs font part de leurs craintes et certains pleurent déjà un personnage très apprécié.

Plusieurs batailles se sont enchaînées depuis le début du manga, mais les récents chapitres font culminer le suspense à un point encore jamais atteint. All For One affronte All Might, le Number One de cette société reposant sur les épaules des super-héros aux Alters souvent puissants (et parfois loufoques).

Que se passe-t-il avant l’épisode 402 de My Hero Academia ?

Stain a réussi à paralyser All For One grâce à ses capacités uniques, mais les événements ont pris un virage inattendu quand le grand vilain a assassiné le nouvel allié des héros, lui volant ses pouvoirs au passage. L’auteur Kohei Horikoshi nous laissait alors dans le suspense, All For One affrontant un All Might sans Alter.

Et à en juger par les spoilers, le prochain chapitre pourrait bien apporter un dénouement tragique à l’affrontement.

Spoilers du chapitre 402 de My Hero Academia : l’ultime attaque d’All Might contre All For One ?

Au début du chapitre 402, nous verrons les policiers faire l’éloge d’Ochako et Shoto pour être intervenus afin de stopper Dabi et Toga. De son côté, Deku fera de son mieux pour éloigner Shigaraki du lycée, mais All For One continuera de s’en rapprocher. Le grand vilain essaiera également de prendre possession du corps de Tomura. All Might tentera alors de distraire le méchant, mais sera déçu de voir All For One favoriser son plan en priorité.

Selon les fuites, AFO réalisera que la volonté et la conscience de Shigaraki sont trop fortes, il se optera donc pour le plan B. Il décidera d’emmener All Might auprès de Deku et Shigaraki pour leur donner une leçon, persuadé que l’ancien numéro un est la raison de la force des adolescents.

Tomura menacera alors Deku de tuer tout le monde à Yuei. Deku ne pourra plus contrôler ses larmes, malgré le souvenir d’un All Might lui disant de ne pas pleurer : il voit en effet la fin de son héros approcher.

Les fans déjà en deuil sur les réseaux sociaux

Il n’en fallait pas davantage pour provoquer le chagrin des lecteurs, dont la plupart est persuadée que le mangaka vient de dessiner la mort d’All Might, dont l’avenir était en suspens depuis déjà bien longtemps.

Et quel meilleur endroit que les réseaux sociaux pour s’épancher ? Les réactions ne se sont pas faites attendre, et elles sont nombreuses.

“Je suis vraiment fier d’All Might, il a réellement gagné à la fin. Il a tout donné. Même sans Alter. Son combat était incroyable. Sa flamme s’éteignait, alors il a décidé de mettre un terme à tout, en emportant All For One. Je doute qu’il y survive, alors… Tu en as assez fait. Repose-toi, symbole de l’espoir.”

“Le chapitre 237 de Jujutsu Kaisen ferait bien d’être rempli de soleil, d’arcs-en-ciel et de Gojo avec un pansement sur le ventre, parce que je suis presque sûr qu’All Might vient de mourir dans le 402 de My Hero Academia et ça fait beaucoup à encaisser en ce moment.“

“Il s’en va, mais il s’en va à sa façon. AVEC UN SOURIRE.”

Clairement, les derniers jours ont été difficiles pour les lecteurs de Shonen : entre la disparition supposée d’All Might et la mort du chouchou des fans de Jujutsu Kaisen, les larmes n’ont pas fini de couler.

Où et quand sortira le chapitre 402 de My Hero Academia ?

Le chapitre 402 de My Hero Academia sortira le 1er octobre à 17h en France, et sera disponible sur Manga Plus.