Jujutsu Kaisen chapitre 237 date et spoilers : Sukuna va faire mal

Le chapitre 236 avait frappé les lecteurs là où ça faisait mal, mais le prochain pourrait bien être pire encore. L’auteur laissait entendre des explications voire un retour en arrière, mais il semblerait que la situation dans Jujutsu Kaisen ne va pas s’arranger. Date et spoilers, on vous dit tout sur le chapitre 237.

Après une épique bataille bourrée d’effets zinzins entre Sukuna et Gojo Satoru, le combat touchait à son terme avec l’apparente défaite du roi des fléaux. C’était sans compter sur l’auteur du manga et son petit plaisir personnel : celui de traumatiser ses lecteurs.

Les fuites du chapitre 237 avaient en effet choqué la toile, montrant un Gojo bien mort après d’ultimes adieux avec les souvenirs de ses amis. Dès lors, les fans endeuillés ne savaient plus comment gérer, certains allant jusqu’à incendier Gege Akutami sur les réseaux sociaux. Mais, alors que Kashimo se précipite pour tenter de vaincre un Sukuna affaibli dans l’épisode 236, une question inquiète : le décès de Gojo marque-t-il la fin de l’horreur, ou n’est-il au contraire que son commencement ?

Spoilers du chapitre 237 de Jujutsu Kaisen : Que va-t-il se passer ?

Le chapitre commence avec l’entrée de Kashimo sur le champ de bataille, suivi peu après par Uraume, qui sera cependant retenu par Hakari Kinji. Gojo mort, la priorité est d’arrêter Sukuna et tout le monde doit agir de manière rationnelle malgré le choc.

Cependant, Kashimo ayant déjà fait part de sa volonté de combattre le roi des fléaux, Hakari décide de le soutenir et lui éviter des ennuis inutiles. Il ira même jusqu’à utiliser son expansion de territoire, Uraume usant de son côté de sa Technique de Glace.

Le givre continue de tomber sur le champ de bataille lorsque Sukuna sort l’objet maudit de Yorozu, Kamutoke. Le roi des fléaux l’utilise pour lancer une attaque électrique sur Kashimo, mais ce dernier est devenu résistant à l’électricité, grâce à son énergie maudite.

Kashimo pose alors à Sukuna une question familière pour les fans : “Es-tu devenu le plus fort, ou es-tu né comme le plus fort ?” Si les mots exacts peuvent légèrement différer dans la traduction officielle, cela crée malgré tout un nouveau parallèle entre Sukuna et Gojo : la question est en effet la même que celle que Geto a posé à Gojo plus tôt dans le manga.

Sukuna a sa propre réponse : il ne sait pas, puisqu’il était un enfant non désiré. Kashimo s’interroge ainsi sur la force et sa place dans sa vie, tandis que Sukuna le compare à Gojo avant de lui tapoter la tête avec l’objet maudit. Il n’en faut pas davantage pour lancer officiellement le début des hostilités.

Sukuna change (enfin) de forme dans le chapitre 237

Kashimo révèle sa technique, “Genju Kohasaku” : grâce à elle, il transcende les capacités d’un corps humain juste pour combattre le roi des fléaux. Cependant, alors que le combat devenait sérieux, changement de programme : Sukuna se réincarne sous sa forme véritable.

Gege Akutami avait déjà montré une forme semblable dans une couverture. En revanche, ses conséquences n’ont jamais été révélées pour le corps que le fléau occupe. Que va-t-il advenir de Megumi ? Son âme existe-t-elle encore et a-t-elle une chance de survivre au procédé ? Alors que le chapitre se termine sur la transformation qui vient tout juste de débuter selon le narrateur, on ne peut que s’inquiéter pour le jeune exorciste.

Quand sort le chapitre 237 de Jujutsu Kaisen ?

Le chapitre 237 de Jujutsu Kaisen sera publié le 1er octobre à 00h00 au Japon. La France, quant à elle, pourra donc y avoir accès le même jour à 17h.

