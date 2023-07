Spider-Man 4 avec Tobey Maguire serait “en préparation”

C’est probablement la plus belle rumeur que vous verrez aujourd’hui puisqu’il y a une chance, certes très mince, mais une chance quand même que Spider-Man 4 avec Tobey Maguire serait en développement, selon l’un des acteurs de la trilogie originale.

Tobey Maguire a fait ses débuts en tant que héros sympathique, qui balance ses toiles à travers le ciel de New York en 2002, dans trois films, le premier étant sans doute le film de super-héros le plus important des années 2000.

Des plans pour un quatrième film ont malheureusement été abandonnés en 2010, mais depuis que la star a repris son rôle aux côtés de Tom Holland et Andrew Garfield dans Spider-Man : No Way Home, la demande des fans pour un quatrième volet (ainsi que pour The Amazing Spider-Man 3) a été constante, puisque si un multivers de possibilités existe, alors pourquoi pas ?

Si le développement pour le prochain Spider-Man de Tom Holland est actuellement en développement, le Spider-Man 4 annulé de Maguire serait également en préparation en coulisses, si l’on croit les rumeurs.

Un Spider-Man 4 avec Tobey Maguire pourrait être en développement

Thomas Haden Church a joué Flint Marko alias l’Homme-sable dans Spider-Man 3, avant de rejoindre la galerie des méchants revenants dans No Way Home.

Et récemment, dans une interview pour Comic Book avant la sortie de la série Twisted Metal de Peacock, l’acteur a été interrogé sur les perspectives d’un quatrième chapitre de la série originale de Spider-Man.

“Il y a toujours eu une sorte de… J’ai entendu des rumeurs… que Sam Raimi allait faire un autre film Spider-Man avec Tobey Maguire et si cela arrive, je ferais probablement campagne pour faire au moins une apparition” a-t-il déclaré.

Bien sûr, prenez ces informations avec d’énormes pincettes. Ajouter un autre Spidey au mélange alors que nous avons déjà Tom Holland en live-action et Miles Morales dans le Spider-Verse pourrait vite devenir compliqué, et Church a également affirmé qu’il avait eu des conversations avec Kevin Feige et Amy Pascal sur un retour plus important dans le MCU.

Raimi et Maguire sont cependant ouverts à l’idée. “J’ai réalisé après avoir fait Doctor Strange que tout est possible, vraiment tout dans l’univers Marvel” a déclaré le réalisateur à Moviepilot.

“J’adore Tobey. J’adore Kirsten Dunst. Je pense que tout est possible. Je n’ai pas vraiment d’histoire ou de plan. Je ne sais pas si Marvel serait intéressé par cela en ce moment. Je ne sais même pas ce qu’ils pensent de cela. Je n’ai pas vraiment poursuivi cela. Mais ça sonne bien. Même si ce n’est pas un film Spider-Man, j’aimerais travailler à nouveau avec Tobey, dans un rôle différent.“

Tobey Maguire a quant à lui révélé à Marvel qu’il serait heureux de revenir, parce qu’après tout “pourquoi ne voudrais-je pas faire cela ?”

Affaire à suivre…