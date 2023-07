The Amazing Spider-Man 3 : Tout ce que l’on sait

The Amazing Spider-Man 3 avait de nombreux projets en préparation avant d’être annulé par Sony, alors voici tout ce que nous savons sur ce film qui n’a jamais vu le jour avec Andrew Garfield.

Spider-Man : Across the Spider-Verse est enfin dans les cinémas, et dire que les gens attendaient ce film avec impatience serait un euphémisme. À l’instar de Spider-Man : No Way Home, la franchise Spider-Verse a rassemblé une multitude de Spider-Man, avec bien sûr la version d’Andrew Garfield du début des années 2010.

La franchise Amazing Spider-Man de Marc Webb semblait être une nouvelle version intéressante du personnage lorsque le premier film est sorti en 2012. Malheureusement, les choses ne se sont pas poursuivies de cette manière. Le parcours d’Andrew Garfield en tant que Peter Parker a été interrompu lorsque The Amazing Spider-Man 3 et son spin-off ont été annulés par Sony.

Cependant, de nombreux projets étaient encore prévus pour le troisième volet, et avec les apparitions récentes de Garfield dans de nombreux projets Spider-Man, cela pourrait peut-être relancer sa franchise.

Mais alors avant un possible retour de The Amazing, voici l’histoire de ce qui aurait pu être, et de ce qui pourrait encore être le troisième film.

SONY PICTURES

The Amazing Spider-Man 3 aura-t-il lieu ?

Non, malheureusement The Amazing Spider-Man 3 n’est pas prévu pour le moment. Il semble que la chose la plus proche que nous obtiendrons soit simplement l’apparition d’Andrew Garfield dans Spider-Man : No Way Home du MCU.

Comme nous le savons, le 10 février 2015, avant que le MCU n’introduise Tom Holland en tant que Spider-Man, l’aventure d’Andrew Garfield en tant que Peter Parker a été annulée, malgré le fait que The Amazing Spider-Man 3 était en préparation.

Cela était dû à une variété de facteurs, avec notamment le fait que The Amazing Spider-Man 2 a été mal accueilli par les critiques. Il a actuellement un score de 51% sur Rotten Tomatoes et a sous-performé au Box Office, n’ouvrant qu’à 91 millions de dollars lors de son premier week-end.

C’était également à l’époque de la querelle Fox-MCU-Disney, et avec Marvel voulant intégrer Spider-Man dans son univers cinématographique, il semblait inévitable qu’Andrew Garfield qui jouait le rôle sous Sony devait rendre le masque.