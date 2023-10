Où situer la saison 2 de Loki dans l’immense chronologie de Marvel ?

Loki reprend ses facéties temporelles dans le Marvel Cinematic Universe, avec la saison 2 de sa série solo sur Disney+. Mais à quel moment faut-il placer les aventures du dieu de la malice dans la timeline du MCU ?

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) n’a jamais vraiment aimé les chronologies linéaires : sa première phase au cinéma proposait déjà un retour dans le temps avec un Captain America plongé dans la deuxième Guerre Mondiale, le film sortant dans les salles pourtant bien après Iron Man, Thor ou L’Incroyable Hulk.

Les phases suivantes du MCU ont continué de pousser vers cette tendance à mélanger les époques. Le moment charnière aura très probablement été Avengers : Endgame et ses voyages temporels, ouvrant la voie pour le multivers et les noeuds au cerveau du côté des spectateurs.

Dans cette galaxie de héros, d’époques et de mondes différents, la série Loki, elle-même très friande des jeux de voyages dans le temps, peut-elle avoir une place bien définie ?

Où situer la saison 2 de Loki dans la chronologie du MCU ?

Après de savants calculs, on peut arriver à deux conclusions : la saison 2 de Loki se déroule soit en 2012, soit en 2025.

Pour 2012, le meilleur argument concerne le Tesseract que Loki dérobe aux Avengers lorsqu’ils voyagent dans le temps jusqu’en 2012 (dans le films Endgame). La version de Loki de la série proviendrait donc de cette année-là, comme on nous le montrait au début de la saison 1.

Si la réponse de 2012 ne convient pas, il y a toujours celle de 2025 : Loki est conscient de son futur entier, jusqu’à son décès dans Avengers : Infinity War, et le TVA existe en dehors du passage du temps tel que nous le connaissons.

Ils sont également bien conscients de tout ce qui se passe dans Endgame – n’oublions pas le tiroir tellement rempli de pierres de l’Infini qu’il en ferait crever de jalousie le terrible Thanos. On peut donc supposer que la série se positionne au point le plus récent de la chronologie, soit 2025.

Peut-on réellement attitrer une place définitive à la saison 2 de Loki dans la chronologie du MCU ?

On peut en effet proposer une troisième réponse, mais elle est moins satisfaisante : il est impossible de trouver la place de la saison 2 dans la chronologie Marvel, car le TVA supervise tout, tout le temps. La série pourrait tout aussi bien se dérouler à tout moment dans la timeline du MCU, ou au contraire à aucun moment tout court. Seul problème dans ce cas-là : il faudra pouvoir gérer les souvenirs que Loki est en train de se faire durant les événements liés au Tribunal des Variations Anachroniques, pour le réintégrer dans le MCU – s’il est un jour réintégré.

Chronologie du Marvel Cinematic Universe

Et parce qu’on n’est pas radin, on vous a fait une liste complète de chaque film et série télévisée du MCU (sans les œuvres Netflix), et de leur place dans la chronologie de l’univers Marvel.

Captain America : First Avenger — 1942-1945

Captain Marvel — 1995

Iron Man — 2010

Iron Man 2 — 2011

L’Incroyable Hulk — 2011

Thor — 2011

The Avengers — 2012

Iron Man 3 — 2012

Thor: Le Monde des ténèbres — 2013

Captain America, le Soldat de l’hiver — 2014

Les Gardiens de la Galaxie — 2014

Les Gardiens de la Galaxie, Volume 2 — 2014

Avengers : L’ère d’Ultron — 2015

Ant-Man — 2015

Captain America : Civil War — 2016

Black Widow — 2016

Black Panther — 2016

Spider-Man : Homecoming — 2016

Doctor Strange — 2016

Thor : Ragnarok — 2017

Ant-Man et la Guêpe — 2018

Avengers : Infinity War — 2018

Avengers : Endgame — 2023

What If…? — 2023 (à noter qu’il existe en réalité différentes timelines dans la série)

Wandavision — 2023

Falcon et le Soldat de l’hiver — 2023

Spider-Man : Far From Home — 2023

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux — 2023

Les Éternels — 2023

Spider-Man : No Way Home — 2024

Doctor Strange in the Multiverse of Madness — 2024

Hawkeye — 2024

Moon Knight — 2025

She-Hulk — 2025

Miss Marvel — 2025

Thor : Love and Thunder — 2025

Black Panther : Wakanda Forever — 2025

Werewolf By Night — 2025

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania — 2025

Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 — 2025

Secret Invasion — 2025

Loki saisons 1 et 2 — 2025 (mais la série joue sur plusieurs chronologies de plusieurs mondes du multivers…)

La saison 2 de Loki a démarré le 6 octobre sur Disney+. Mais au cas où vous auriez oublié les événements de la première saison, on vous a concocté un petit récapitulatif pour vous rafraîchir la mémoire.