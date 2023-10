Quand sortent les épisodes de la saison 2 de Loki ?

Le dieu de la malice fait son grand retour dans le Marvel Cinematic Universe, avec une saison 2 censée répondre à beaucoup de questions laissées en suspens. On vous donne le calendrier de sortie des épisodes de cette nouvelle saison.

Il est enfin de retour, et probablement pour jouer des mauvais tours ! Loki revient nous embrouiller (délicieusement) l’esprit une nouvelle fois dans son intrigue spatio-temporelle. Mais les épisodes ne sortiront pas tous en même temps. Pour mieux vous y retrouver, on vous donne les dates et l’heure de sortie de chaque volet de cette saison 2 de Loki.

Et si ces deux années d’attente vous ont fait oublier la première saison, pas de panique : on vous a concocté un petit récapitulatif pour ne pas vous perdre dès le premier épisode de la saison de Loki.

Loki saison 2 : de quoi on va parler ?

C’est peut-être difficile à admettre, mais ça ne fait que deux ans que le dieu viking a fait son entrée fracassante sur les petits écrans de Disney+. Mais parce que le temps c’est relatif, comme on nous l’a bien fait comprendre dans la première saison, ces deux années ont été très longues pour beaucoup de fans impatients de retrouver leur personnage préféré du Marvel Cinematic Universe.

Centrée sur l’aventure solo d’une recherche de la réalisation de soi, la série Loki a été l’une des premières mini-séries de Marvel sur Disney+, offrant alors aux fans un tout nouveau point de vue de l’anti-héros. On ne pouvait évidemment pas en rester là !

Le synopsis du site officiel indique : “Dans son combat pour sauver l’âme du Tribunal des Variations Anachroniques (TVA), Loki, aux côtés de Mobius, du Chasseur B-15 et d’une escouade d’anciens et de nouveaux compagnons, navigue dans un multivers de plus en plus vaste et de plus en plus dangereux à la recherche de Sylvie, du Juge Renslayer et de Miss Minutes. En chemin, il va aussi découvrir le sens véritable des notions de libre arbitre et de destin exceptionnel…“

Le calendrier des épisodes de la saison 2 de Loki

Le premier épisode de la saison 2 de Loki sera diffusé le 6 octobre 2023 à 3h du matin sur Disney+. Les épisodes suivront régulièrement toutes les semaines, ce qui donne donc ce calendrier :

Épisode 2 : 13 octobre

Épisode 3 : 20 octobre

Épisode 4 : 27 octobre

Épisode 5 : 3 novembre

Épisode 6 : 10 novembre

Alors, prêts à embarquer ?