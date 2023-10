Loki saison 2 : ce qu’il faut retenir de la saison 1

Loki fait son divin retour dans une saison 2 pleine de promesses, mais deux ans se sont écoulés depuis les précédents épisodes. Que s’est-il passé dans la première saison ? On vous fait un récapitulatif des choses à savoir avant de vous lancer dans la suite de la série Loki.

Loki, la série dérivée du Marvel Cinematic Universe (ou MCU pour les intimes), est centrée sur le dieu de la Malice issu des films Thor puis Avengers. Fraîchement sorti de la Bataille de New York contre les Avengers, Loki nous embarquait en effet dans la première saison dans une aventure spatio-temporelle.

Mais deux ans c’est long (à moins de pouvoir manipuler le temps, mais on va partir du principe que ce n’est pas votre cas), et la mémoire peut vite faire défaut. On vous rappelle ce qui doit l’être pour suivre la saison 2 de Loki sans être perdu.

Loki Saison 1 : les événements à retenir

De manière générale, la série Loki poursuit un fil rouge : celui de la remise en question par le protagoniste de tout ce en quoi il croit, pour se lancer dans une quête du libre arbitre. Le tout agrémenté de voyages dans le temps et de l’impitoyable question : pouvons-nous influer sur le cours du destin ?

Le début de la série Loki se situe à la toute fin de la Bataille de New York, où le personnage principal affronte les Avengers pour la domination de la Terre.

Cependant, ses plans de conquête mondiale sont chamboulés lorsqu’il est pris en charge par la TVA (Time Variance Authority), une organisation bureaucratique située en marge du temps et de l’espace. Loki est arrêté pour avoir enfreint son destin prédéfini, perturbant ainsi le sacrosaint flux temporel.

D’abord sceptique, Loki réalise rapidement que la mission de la TVA de le retirer de la ligne du temps est bien réelle. Il convainc l’organisation de lui épargner la vie en échange de son aide pour gérer un autre problème : une variante mortelle de Loki nommée Sylvie leur échappe constamment.

Loki devient ainsi le partenaire de Mobius, un employé de la TVA maîtrisant aussi bien le sarcasme que les concepts d’espace et de temps, et ensemble, ils partent à la recherche du Loki manquant (que notre héros considère comme un imposteur.)

Sylvie, un problème créé par la TVA

marvel studios / disney+

Une fois face à face avec sa variante féminine, Loki découvre que Sylvie possède ses pouvoirs, son charme, ses compétences en planification maléfique et son histoire tragique, à quelques détails près. Le protagoniste découvre que Ravonna Renslayer, la juge en chef de la TVA, a éliminé Sylvie de la ligne du temps lorsqu’elle n’était qu’une enfant.

Attrapée, Sylvie est emprisonnée au sein de la TVA, où elle prépare sa revanche. Revanche qui devra cependant attendre un peu : peu de temps après son incarcération, Sylvie s’évade, vole un dispositif de saut temporel et jure de se venger de la TVA et des Gardiens du Temps, les dictateurs du temps.

Convaincus d’aider Sylvie, Loki et Morbius révèlent enfin l’inexistence des Gardiens du Temps, ces entités censées diriger la TVA. À leur place, il n’y a qu’un seul homme qui s’mause à manipuler l’organisation, le temps et le multivers.

La grande révélation de la saison 1 : Celui qui demeure est à la fois le problème et la solution

marvel studios / disney+

Le grand méchant de la Saison 1 de Loki s’avère être Kang le Conquérant, ou Celui qui demeure, l’homme à la fin des temps.

Bien qu’il ait de nombreux noms, Kang est en réalité un scientifique du 31e siècle qui a mis fin à la première guerre multiverselle en détruisant des “variantes maléfiques” de lui-même, et a créé la TVA pour empêcher un nouveau multivers de se former et ainsi garder ses variantes à l’écart.

Il explique à Loki et Sylvie que les autres variantes de Kang sont instables car il ne sait jamais si elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Il les prévient que, s’ils se débarrassent de lui, les autres variantes de Kang tenteront de prendre le contrôle du multivers et de mettre fin à la vie telle qu’ils la connaissent.

Cependant, parce que Sylvie est en quête de vengeance, elle assassine Kang après avoir expédié Loki à travers un portail temporel (après un baiser échangé). Juste après la mort du grand vilain, la ligne temporelle unique et sacrée commence à se diviser alors que d’autres univers commencent à se former.

La fin de la saison voit Loki jeté dans un univers où Morbius ne sait pas qui il est et dans lequel de grands monuments érigés en l’honneur de Kang s’élèvent un peu partout.

Loki Saison 2 : Que va-t-il se passer ?

La Saison 2 de Loki débutera après la projection de Loki hors du portail, dans un univers où personne ne le connaît. Avec la mort de Celui qui demeure, Loki perdu et Sylvie en cavale, la saison 2 verra les personnages essayer de réparer les chronologies rompues et tenter de ramener la paix dans le multivers.

