Une scène post-générique de Rick et Morty annonce un nouveau méchant

L’épisode 6 de la saison 7 de Rick et Morty présente une scène post-générique qui prépare le terrain pour un potentiel (et très drôle) nouveau méchant.

Bien que le format interdimensionnel de Rick et Morty ait ouvert la voie à une panoplie de grands méchants au fil des ans, il y en a deux qui se distinguent en tant que vilains canoniques : Rick Prime et Evil Morty.

Étant donné les événements de l’épisode de la semaine dernière, vous vous demandez peut-être qui pourrait prendre la place de l’un des principaux antagonistes. Adult Swim oblige, les possibilités sont infinies (littéralement). Mais il semble qu’il y ait déjà un nouveau prétendant très sérieux.

Attention : spoilers droit devant !

La scène post-générique de Rick et Morty prépare le terrain pour un potentiel nouveau méchant

L’épisode 6 de la saison 7 de Rick et Morty présente une scène post-générique qui prépare l’arrivée d’un potentiel nouveau vilain, sous la forme d’un churros immortel. Vous êtes perdus ? Laissez-nous vous expliquer…

Dans l’ouverture de l’épisode, Morty demande à un Rick ivre – qui est probablement en train de noyer son chagrin de l’épisode précédent – d’encaisser l’un de ses bons “Morty choisit l’aventure”.

Rick ne se souvient pas de les avoir tous tamponnés, alors Morty sort ses notes, se rappelant de toutes les aventures vécues ensemble. Mais Rick ne veut toujours rien entendre, et utilise son pistolet à portails pour transporter à nouveau l'”Observer” dans leur garage.

Un Observateur très critique dans Rick et Morty

The Observer est une sorte de pierre précieuse géante qui peut voir et se rappeler tout ce qui s’est passé à travers le multivers, et est donc capable de rejouer toutes les notes de Morty telles qu’elles se sont produites, permettant de confirmer s’il s’agit de véritables aventures ou non.

Mais lorsque Rick et Morty tuent accidentellement l’Observer, ils sont jugés par la planète de cet être, où un avocat Observer tente de prouver que le duo n’est pas composé de bonnes personnes.

Après avoir montré une série de scènes qui montrent le mauvais profil de Rick et Morty, Morty argumente en faisant valoir que le duo est certes irrévérencieux, mais est loin d’être maléfique. Selon le jeune homme, ils se font plus d’amis que d’ennemis.

L’avocat présente alors une autre scène. Cette dernière montre un flashback dans lequel Morty demande à Rick de donner vie à son churros. Rick le zappe immédiatement et, effectivement, le churros de Morty se dote d’un visage et de membres, et se présente immédiatement : “Salut, je suis Churri.“

Morty emmène son nouvel ami dans une aventure, et un montage de style Wes Anderson se déroule. Lorsque Morty en a terminé, il demande à Rick de retransformer son ami en churros ordinaire. Mais Rick révèle que le processus est impossible, expliquant que pour qu’il vive, il a dû rendre le churros immortel.

La rancœur d’un casse-croûte abandonné

Au lieu d’inviter Churri dans la famille Smith, Rick et Morty l’emmènent sur une planète stérile, avec ce qui semble être une famille de churros pour qu’il y reste. Cependant, alors qu’ils s’envolent, Churri découvre que ses nouveaux parents sont en réalité de simples churros ordinaires. La pâtisserie les menace alors : il leur fera subir le même sort.

La scène revient ensuite au procès – mais ce n’est pas la dernière fois que nous entendrons parler du casse-croûte en colère. Dans la scène post-générique de l’épisode 6, Morty ouvre son casier au lycée pour trouver ce qui semble être Churri. Mais le churros tombe au sol avant qu’un camarade de classe ne le ramasse et le mange. Le soulagement de Morty sera de courte durée, car il trouvera dans son casier le mot “bientôt” écrit en sucre.

Pourrions-nous voir un Churri vengeur revenir pour se venger de Rick et Morty pour l’avoir abandonné ? Seul le temps nous le dira.