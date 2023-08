One Piece : Les fans négligent le véritable objectif du Gear 5 de Luffy

Alors que les fans adorent le Gear 5 de Luffy dans One Piece, un certain nombre d’entre eux ont tendance à oublier que le combat est censé être plus qu’un simple divertissement.

Crunchyroll diffuse actuellement les épisodes très attendus du Gear 5 de One Piece, battant des records dans le monde entier. Les fans sous le charme de ce combat divertissant qui offre un peu de réconfort après des années d’épisodes déchirants de l’arc Pays de Wano.

Après avoir réveillé son fruit du démon, Luffy acquiert une forme assez puissante pour dominer Kaido. La transformation est encore plus impressionnante en anime car les meilleurs animateurs du monde ont uni leurs forces pour offrir les meilleurs résultats.

Le créateur de la série, Eiichiro Oda, s’est d’ailleurs inspiré du populaire dessin animé Tom & Jerry pour le Gear 5, une similitude qui n’a pas manqué de faire sourire les internautes. Cependant, alors que les fans apprécient la légèreté de la bataille, ils négligent d’une manière ou d’une autre le véritable objectif du Gear 5 de Luffy.

Le Gear 5 dans One Piece représente le futur rôle de Luffy

Le fait que Luffy devienne le second Joy Boy confirme presque que la série répétera l’histoire du siècle oublié. Tout comme le Joy Boy du siècle oublié, Luffy détient les pouvoirs du Dieu Soleil Nika. Le fruit du démon Hito Hito no Mi : Modèle Nika est quelque chose que le Gouvernement Mondial recherche depuis plus de 800 ans. Cependant, il leur échappe toujours.

Grâce au destin ou aux actions d’un personnage qui évolue dans l’ombre, ce pouvoir finit entre les mains de Luffy. Il est maintenant le Joy Boy, le Dieu Soleil Nika, et le Guerrier de la Libération, tout à la fois. Aucun spoiler n’est nécessaire pour comprendre que Luffy sera au cœur de la Guerre Finale. D’Arabasta au Pays de Wano, il a libéré plusieurs îles et royaumes et il continuera à le faire.

Avec ces pouvoirs légendaires à sa disposition, Luffy est destiné à mettre fin à la tyrannie du Gouvernement Mondial. Génocide, trafic humain, esclavage, corruption, la liste des atrocités commises par le Gouvernement Mondial est longue. La série étant actuellement dans sa Saga Finale, la Guerre Finale ne devrait pas tarder à commencer.

De plus, la transformation du Gear 5 reflète le développement du personnage de Luffy plutôt que de se concentrer uniquement sur sa force. Elle tourne autour de ses ambitions, de son désir de liberté et de sa personnalité plutôt que des pouvoirs basiques du monde. Lorsque l’on pense aux similitudes entre le Dieu Soleil Nika et Luffy, ce dernier n’aurait pas pu recevoir un pouvoir plus approprié.