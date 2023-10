Lupin partie 3 : ce qu’il fallait retenir des précédentes saisons sur le gentleman cambrioleur

Omar Sy, alias Assane Diop, revient sur Netflix pour le plus grand plaisir des spectateurs dans une troisième saison de la série Lupin. Pour aborder plus sereinement cette partie 3, on vous a fait un récapitulatif des précédentes saisons.

On l’attendait, et il est enfin de retour : Assane Diop, le héros lui-même fan des aventures du personnage créé par Maurice Leblanc, Arsène Lupin, continue sa course dans la partie 3 de Lupin. Omar Sy continue d’incarner le gentleman cambrioleur 2.0 préféré des français sur Netflix, alors que les forces de police le recherchent inlassablement. Et pour ceux qui auraient oublié ce qu’il se passait dans les saisons 1 et 2, on vous a fait un récapitulatif qui vous permettra d’y voir plus clair.

Lupin sur Netflix : que s’est-il passé dans les parties 1 et 2 ?

Le fils d’Assane retenu en otage

Raoul capturé et retenu prisonnier dans un ancien château abandonné, Assane n’a plus qu’une priorité : retrouver son fils. Le héros le recherche, d’abord en compagnie de Youssef, avant de se faire arrêter par une brigade de la police dirigée par Dumont, flic corrompu par le milliardaire Pellegrini. Ce même milliardaire qui avait comploté pour accuser le père d’Assane, Boubakar, du vol d’un collier ayant appartenu à Marie-Antoinette. Mais retenir le voleur relève plus du rêve que de la réalité, et Assane s’échappe des forces de police menées par Dumont pour voler au secours de son fils.

La libération de Raoul

Qui a dit que les intelligences articielles étaient forcément néfastes ? En couvrant sa voix par celle de Pellegrini grâce à un logiciel, Assane parvient à ordonner à Dumont de libérer son fils, en le laissant partir dans un van. Un van conduit par notre ingénieux voleur !

La victoire face à Pellegrini

Raoul en sécurité, le gentleman cambrioleur peut reprendre ses plans de vengeance. Il s’infiltre dans une réception servant de levée de fonds pour la Fondation Pellegrini, association couvrant les méfaits du chef de famille. Il parvient finalement à dévoiler la vérité sur les méfaits du milliardaire (grâce à des aveux enregistrés et offerts aux autorités), faire arrêter Dumont… mais il reste toujours poursuivi par la police.

Et la suite ?

Assane a beau avoir œuvré pour venir à bout d’une injustice, ses agissements restent illégaux. Il est donc toujours recherché et doit fuir la police. C’est là-dessus que nous laissait la partie 2 de Lupin, et que la partie 3 reprend.

Faut-il s’attendre à un retour du terrible Pellegrini ? Et qu’en est-il du vrai collier de Marie-Antoinette, dont le vol avait été injustement imputé au père d’Assane, Babakar ?

Pour le découvrir, plus qu’une chose à faire : lancer Netflix pour suivre la partie 3 de Lupin, disponible depuis le 5 octobre 2023. Et si vous avez l’intention de prolonger le plaisir, vous pouvez aussi découvrir 6 films et séries de voleurs, parfaits pour ceux qui aiment les aventures d’Assane Diop.