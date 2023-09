Stranger Things : une première image surprenante de Steve pour la saison 5 !

La cinquième saison se dévoile un peu plus à mesure que des accords sont passés entre les studios et les grévistes à Hollywood. Et les premières images d’un personnage principal ont de quoi étonner.

L’avant-dernière saison de la série phare de Netflix a été un événement énorme, justifiant ainsi l’intérêt des fans qui attendent maintenant avec impatience le cinquième chapitre de leurs héros favoris. Une saison 5 qui promet une fin épique pour la série emblématique.

Le développement avait été interrompu en raison de la grève des scénaristes, mais un accord ayant été trouvé, l’écriture autour de la série et les interventions des auteurs auprès des médias vont pouvoir reprendre. Et pour marquer le coup, on nous a dévoilé une première image d’un personnage iconique de Stranger Things… Sauf qu’il y a un hic.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Netflix contournerait la grève des acteurs ?

C’est la guerre à Hollywood : scénaristes et acteurs sont en grève pour dénoncer les pratiques des plus gros studios. Si le syndicat des scénaristes, la WGA, a pu signer un accord historique permettant à ses membres de reprendre la plume, le problème des acteurs n’est en revanche toujours pas résolu.

Techniquement, les comédiens qui incarnent nos héros préférés dans les films et séries n’ont pas le droit de travailler. Ce qui signifie : pas de tournage, mais également une interdiction de mettre les pieds sur un plateau télévisé ou de répondre à des interviews… en somme, tout ce qui inclut de la communication. Il s’agit là d’un levier pour faire pression sur les studios, dénonçant entre autres le projet de remplacer de vrais comédiens par des images en CGI.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors, comment faire la promo d’une série en montrant un acteur sans montrer l’acteur ? En utilisant les CGI, pardi ! La récente publication à propos de Stranger Things pourrait en effet passer pour un moyen de contourner la règle donnée par la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs (en leur donnant raison, au passage), mais sachons raison garder : il s’agit surtout ici de montrer une situation scénaristique envisagée, pour simplifier le travail des effets spéciaux une fois que le tournage sera passé. “Il s’agit de l’animation sommaire d’une scène. Nous ne le faisons que pour des scènes comportant beaucoup d’effets spéciaux ou d’action complexe“, ont-ils ainsi expliqué.

Les scénaristes publient une “prévisualisation” d’une scène de la saison 5 sur les réseaux sociaux

Dans un nouveau tweet, l’équipe des scénaristes de Stranger Things a effectivement partagé un GIF de Joe Keery en Steve Harrington. Pour simplifier, il s’agit avant tout d’une image de synthèse du personnage, et non de Keery lui-même.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Nous espérons que les studios concluront rapidement un accord équitable avec le Syndicat des acteurs, sinon la saison 5 ressemblera vraiment à ça“, avant d’ajouter :

“Pour info, ceci est une prévisualisation pour une scène de l’épisode 1. Donc techniquement votre premier aperçu de la saison 5. Nous avons dit à Joe qu’il devait la jouer EXACTEMENT comme ça.“

L’argument paraît recevable, même si le court GIF ne semble pas suggérer une scène remplie d’effets spéciaux. Aux internautes d’imaginer ce que pourra donner le plan une fois travaillé et monté…

À quand de vraies images des personnages de Stranger Things ?

La grève de la SAG-AFTRA est toujours en cours, mais les représentants du syndicat et de l’AMPTB sont sur le point de reprendre les négociations pour un nouveau contrat le 2 octobre. Alors que certains projets ont obtenu un accord exceptionnel, comme Ferrari de Michael Mann, les créations estampillées Netflix ne bénéficieront pas de tels accords, étant donnée la situation de la plateforme de streaming dans les dénonciations des grévistes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Évidemment, Stranger Things compte parmi les séries pour lesquelles Netflix se penchera en priorité une fois la grève terminée. Et ce, pour une raison majeure, que Variety avait rapportée : la série “doit être tournée avant que ses stars qui grandissent ne puissent plus être crédibles dans le rôle de lycéens“.

Il n’y a donc plus qu’à espérer que les négociations se passent bien, pour avoir enfin de vraies images des lycéens en question.