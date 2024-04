Toutes les chansons dans Knuckles, la série dérivée de Sonic

Si vous fredonnez déjà les chansons de Knuckles, nous avons ce qu’il vous faut : voici la liste complète des morceaux de la série dérivée de Sonic.

Idris Elba avait fait ses débuts dans Sonic 2, dans la peau du puissant guerrier Echidné Knuckles. Son seul objectif, alors, était de protéger l’Émeraude-Mère, tout en rendant hommage à ses ancêtres. Mais très vite, le gardien rouge s’est associé à Sonic et Tails, formant une alliance redoutable pour venir à bout du Dr Robotnik.

Le spin-off reprend alors que Knuckles tente tant bien que mal de trouver sa place dans sa banlieue américaine, se cherchant un nouveau but – au détriment de Wade, qui ne pense qu’à son tournoi de bowling et va se voir imposer une formation de guerrier.

Les épisodes de Knuckles sont désormais disponibles en streaming, et chacun propose des chansons emballantes pour le public : on en a dressé la liste complète, pour le bonheur des spectateurs les plus mélomanes.

Bande originale et chansons de la série Knuckles

Le thème de la série joue sur ‘The Warrior‘ de Patty Smith : la chanson est entendue à chaque épisode. Pour le reste des morceaux de Knuckles, vous pouvez retrouver la liste détaillée ci-dessous :

Épisode 1

‘Can I Kick It?’ – A Tribe Called Quest

‘Non, je ne regrette rien’ – Édith Piaf

Épisode 2

‘Holding Out For A Hero’ – Bonnie Tyler

‘I Don’t Want to Wait’ – Paula Cole

‘Rock You Like a Hurricane’ – Scorpions

‘Frickin’ Human Race’ – Asa Taccone

Épisode 3

‘I’m So Lonesome I Could Cry’ – Hank Williams

‘All The Small Things’ – Blink-182

‘Hava Nagila’ – Barry & Batya Segal

Épisode 4

‘Good Morning’ – Adam Cooper, Daniel Crossley & Scarlett Strallen

‘Send Me An Angel’ – Real Life

‘Flames of Disaster (feat. Michael Bolton)’ – Julian Barratt & Asa Taccone

Épisode 5

‘Damn It Feels Good to Be a Gangsta’ – Geto Boys

‘Let Me Entertain You’ – Robbie Williams

‘Scarface (Push It To The Limit)’ – Paul Engemann

‘The Story of My Old Man’ – Good Charlotte

Épisode 6

‘Saturday Night’s Alright (For Fighting)’ – Elton John

‘Pick Up The Pieces’ – Average White Band

‘Whatta Man’ – Salt-N-Pepa & En Vogue

La musique originale de la série a été composée par Tom Howe, également auteur des thèmes de Ted Lasso. L’OST n’est pas encore disponible sous format physique, mais peut d’ores-et-déjà être écoutée sur les plateformes dédiées, telles que Spotify.

Quant aux épisodes de Knuckles, vous pouvez les retrouver en intégralité sur Paramount+.