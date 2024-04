Comment voir la série Knuckles en streaming ? Plateforme, date et heure de sortie

La franchise Sonic n’en a pas fini avec son adaptation en live-action : alors qu’un troisième film sur le hérisson bleu est attendu, son camarade échidné va avoir droit à sa propre série. Date et heure de sortie, plateforme de streaming, on vous dit comment regarder Knuckles.

Elle est loin, la vallée dérangeante dans laquelle Sonic avait emporté les spectateurs d’une bande-annonce plus que terrifiante. Après la rectification de son design, le célèbre héros des jeux vidéo avait enfin pu débouler sur grand écran dans une adaptation en live-action. Et malgré une critique mitigée, le résultat au box-office avait permis de lancer la machine à suites.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

C’est dans Sonic 2 que Knuckles est venu jouer des poings pour la première fois. Le héros rouge, doublé par Idris Elba en version originale, n’a cependant pas eu un temps d’écran particulièrement long. Mais l’affront va bientôt être réparé, puisque le personnage va se payer le luxe d’une série à son nom.

Date et heure de sortie, plateforme de streaming, on vous dit tout ce qu’il faut savoir pour regarder la série Knuckles dans les meilleures conditions possibles.

Où et quand sort la série Knuckles en streaming ?

Les épisodes de Knuckles seront mis en ligne sur Paramount+ en France. Les spectateurs pourront les retrouver sur la plateforme de streaming le 26 avril, à partir de 9h du matin. Et bonne nouvelle : ils seront tous disponibles en même temps !

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De quoi parle la série Knuckles ?

Knuckles s’inscrit juste après les événements de Sonic 2. La série montre l’échidné rouge dans ses tentatives de s’intégrer à une vie de banlieue américaine.

S’il peine à s’adapter, il finira par se dégoter un nouveau but : celui de former le shérif adjoint local, Wade Wipple, pour faire de lui un guerrier. Les deux compères vont donc collaborer, Wade cherchant de son côté avant tout à retrouver sa place dans son équipe de bowling et, pourquoi pas, se réconcilier avec son père.

Bien évidemment, des incidents les empêcheront de mener leur mission à bien. Au menu : des gros robots, des ennemis équipés de super-armes, et un antagoniste un peu zinzin, déterminé à capturer Knuckles.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Auprès de Collider, Idris Elba a expliqué que la série serait une excellente opportunité pour les spectateurs qui voudraient en apprendre davantage sur le personnage : “c’est vraiment une plongée dans son univers.“

Rendez-vous donc le 26 avril pour découvrir les épisodes de Knuckles !