Pourquoi les fans de Jujutsu Kaisen sont déçus par le chapitre 239

Les fans de Jujutsu Kaisen étaient prêts à voir leur héros préféré faire enfin une entrée fracassante dans l’arène pour affronter Sukuna, mais l’auteur du manga semble en avoir décidé autrement.

La bataille entre les exorcistes et Sukuna dans Jujutsu Kaisen a déjà fait couler beaucoup de sang (et d’encre), mais elle est loin d’être terminée. Après la mort de Gojo puis de Kashimo dans le chapitre 238, Yuji et Hiromi faisaient leur entrée sur le champ de bataille, ignorant les moqueries du roi des fléaux. Sukuna a toujours sous-estimé Yuji, et cette fois-ci ne faisait pas exception.

Malgré tout, les lecteurs étaient indubitablement hypés à l’idée d’enfin voir Yuji en action après une si longue période. Car dans un monde d’exorcistes plongé en plein chaos, des personnages comme Yuta, Gojo, Sukuna et bien d’autres finissent souvent par voler la vedette au protagoniste.

De plus, depuis que Sukuna a pris possession du corps de Megumi, le rôle de Yuji dans l’histoire a considérablement diminué. Cependant, les premières images du chapitre 239 de Jujutsu Kaisen supposaient que le héros brillerait de nouveau… mais cela ne semble pas s’être produit. Vous vous en doutez, cet article contient des spoilers majeurs du prochain chapitre 239 de Jujutsu Kaisen.

Les spoilers montrent que Yuji ne se battra pas dans le chapitre 239

Selon les fuites, non seulement Yuji ne montrera pas ses tout nouveaux pouvoirs, mais il n’apparaîtra même pas dans le chapitre 239 de Jujutsu Kaisen.

gege akutami / shueisha

En effet, ledit chapitre se concentre entièrement sur Kenjaku, qui prévoit de déclencher le processus de fusion entre Maître Tengen et tous les habitants du Japon. On mettra également en scène Fumihiko Takaba, qui survit facilement à son attaque. Contrairement aux autres exorcistes anciens réincarnés, Fumihiko est un exorciste éveillé qui était autrefois comédien.

Malgré la déception des fans, force est de reconnaître que le chapitre sera forcément important, puisqu’il présentera les véritables objectifs de Kenjaku et la mise en marche de son plan délirant.

Problème : les lecteurs n’apprécient pas d’avoir attendu deux semaines pour voir leur personnage préféré remisé encore une fois au placard, alors que le chapitre 238 annonçait une bagarre musclée entre Yuji et Sukuna.

Les fans sont déçus de ne pas revoir Yuji dans le chapitre 239 de Jujutsu Kaisen

Dans le 238, alors que Yuji entre sur le champ de bataille, il se mord le bras et offre alors une brève vision de longs ongles, semblables aux griffes de Sukuna. Les fans en avaient alors déduit que le manga révèlerait enfin ses pouvoirs… pour finalement s’attarder sur Kenjaku. Pour beaucoup, il s’agit d’une énième trahison de la part du mangaka Gege Akutami, qui vient après la mort subite de Gojo, le chouchou de la communauté.Le chapitre 239 de Jujutsu Kaisen se termine sur la note de l’éditeur : “Takaba, en scène.“

On doit donc s’attendre à ce que le chapitre 240 se concentre encore une fois sur Kenjaku et son combat contre Takaba. Par conséquent, il faudra probablement attendre encore quelques semaines avant de revoir Yuji en action. Coup dur pour le lycéen et son fan-club…

“Gege après avoir écrasé les fans de Yuji en annonçant les mêmes absurdités pour la semaine prochaine“

“Pourquoi je suis en train de lire Kenjaku Kaisen où est Yuji“

“Une fichue pause et Yuji ne se bat toujours pas ?“

“J’étais tellement impatiente de voir Yuji contre Sukuna. Gege si je t’attrape.“

