Jujutsu Kaisen : un nouveau personnage très apprécié tué dans le chapitre 238

Le manga entame son dernier virage et il est sanglant : les fans pleurent déjà la disparition de Gojo, et ça ne va pas s’arrêter là. Le chapitre 238 vient en effet de dévoiler un nouveau mort chez les exorcistes, et c’était un personnage très apprécié des lecteurs. Attention, spoilers !

Sukuna peut enfin se lâcher : son rival Gojo coupé en deux, sa forme parfaite libérée, plus rien ne semble pouvoir l’arrêter. Pourtant, il est hors de question pour les exorcistes de baisser les bras. Comme on dit, tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir ! Sauf que pour certains, le dicton ne durera pas longtemps, malheureusement.

Autrefois considérée comme la “bataille des plus forts”, on assiste dorénavant à la “bataille contre le plus fort”. Gojo n’a pas tenu dans son duel face au roi des fléaux, malgré sa puissance démesurée. Et après lui, c’est Kashimo qui s’est élancé sur le champ de bataille, nous laissant dans une situation au suspense haletant dans l’épisode précédent.

Spoilers du chapitre 238 de Jujutsu Kaisen : une nouvelle disparition dans l’univers des exorcistes

“Repose en paix, Hajime Kashimo“

Le chapitre 238 de Jujutsu Kaisen poursuit le combat entre Kashimo et Sukuna. Le chapitre commence par expliquer la forme “parfaite” de Sukuna. Étant donné qu’il a quatre bras, Sukuna peut en utiliser deux pour effectuer des signes de la main tandis que les deux autres seront libres. Comme il a plusieurs bouches, il n’a pas besoin de forcer ses poumons pour lancer de nouvelles techniques. C’est ce qui le rend supérieur aux autres exorcistes.

Fasciné par sa forme, Kashimo qualifie Sukuna de “magnifique” avant de commencer sérieusement la bagarre. Sukuna finit cependant par lancer une toile de lacération. Lorsque Kashimo demande à Sukuna s’il est satisfait de l’avoir combattu, le roi des fléaux lui répond simplement qu’il n’a jamais rien attendu des autres et a toujours agi selon sa volonté.

Alors que Kashimo s’éteint, le domaine bloquant Hakari et Uraume disparaît. Le chapitre 238 de Jujutsu Kaisen se conclut sur l’arrivée de Yuji et Higuruma sur le champ de bataille, offrant des indices sur la technique avec les griffes que pourrait utiliser le héros de Jujutsu Kaisen.

Le chapitre sortira officiellement le 8 octobre sur Manga Plus. On espère aussi avoir des nouvelles de Megumi, plus que jamais en mauvaise posture…