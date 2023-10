Jujutsu Kaisen : l’auteur explique le nouveau personnage du chapitre 239

Les fuites du chapitre 239 de Jujutsu Kaisen ont révélé la présence d’un personnage secondaire mystérieux, et le mangaka Gege Akutami s’est fendu d’une explication.

Le manga Jujutsu Kaisen met actuellement en scène le no man’s land de Shibuya, et on atteint des niveaux toujours plus haut dans l’intensité des combats. Sukuna, le roi des fléaux, a déjà tué deux exorcistes surpuissants et n’a clairement pas l’intention de s’arrêter maintenant qu’il a retrouvé sa forme originelle.

Mais il n’est pas la seule menace à laquelle les exorcistes font actuellement face. Même s’il n’est pas apparu depuis quelques mois, Kenjaku reste l’un des principaux antagonistes de la série signée Gege Akutami. Son plan ? Fusionner la population japonaise avec Maître Tengen. Rien que ça.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et il semble qu’il passera bientôt à l’action… à condition de ne pas être dérangé dans ses plans. Car dans les fuites du chapitre 239 de Jujutsu Kaisen, Kenjaku rencontre de nouveaux personnages, aussi extravagants que puissants. Et devant l’intérêt qu’ont manifesté les lecteurs sur les réseaux sociaux, l’auteur du manga s’est fendu d’une explication concernant une exorciste.

Attention : cet article contient d’importants spoilers du prochain chapitre 239 de Jujutsu Kaisen.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Le chapitre 239 de Jujutsu Kaisen présente de nouveaux joueurs de la Traque

Le chapitre 239 de Jujutsu Kaisen introduit en effet une femme exorciste, pour ensuite la tuer plus tard. Dans le numéro 47 du Weekly Shonen Jump, Gege Akutami commente : “Au fait, le personnage d’Ojou-sama (la nouvelle dame) dans ce chapitre est apparu dans le storyboard du premier chapitre de l’une de mes séries abandonnées. Ohoho.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le chapitre commence avec une jeune fille qui fuit Kenjaku. Elle lui reproche de l’avoir ramenée à la vie, pour ensuite la faire mourir une nouvelle fois. Kenjaku la piège facilement et lui explique son absence de sentiments particuliers envers elle, tout en précisant qu’il trouve dommage de tuer des gens trop bons.

Elle meurt en moins de 5 pages, à la surprise des lecteurs qui s’attendaient à davantage. Sans même révéler son nom ou ses pouvoirs, la série passe vite à autre chose, montrant l’antagoniste qui passe à Iori Hazenoki pour lui infliger le même châtiment. L’auteur l’a-t-il utilisée dans le chapitre 239 de Jujutsu Kaisen pour éveiller la curiosité des fans, en sachant qu’ils seraient probablement déçus de ne finalement pas voir Yuji passer à l’action ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Kenjaku avait ressuscité plusieurs anciens exorcistes pour l’arc de la Traque, on peut donc considérer comme normal que le manga ne puisse pas tous nous les présenter. En revanche, Gege Akutami semble s’intéresser davantage à un autre exorciste particulièrement extravagant, Takaba : et sa technique maudite pourrait bien avoir une importance capitale sur l’avenir de nos héros.