Jujutsu Kaisen chapitre 239 spoilers : Yuji de nouveau mis de côté ?

Le protagoniste semble de nouveau prendre une place secondaire alors que Kenjaku met en œuvre son plan final. On vous donne la date de sortie et les spoilers du chapitre 239 de Jujutsu Kaisen.

Jujutsu Kaisen met actuellement en scène la bataille contre Sukuna, les exorcistes devant rassembler toutes leurs forces pour vaincre le roi des fléaux. Le chapitre précédent se terminait avec Yuji Itadori et Hiromi Higuruma se lançant dans la bagarre juste après la défaite de Kashimo.

Après s’être battu contre Gojo et Kashimo, Sukuna ne considère même pas Yuji comme un adversaire. Pourtant, les fans étaient enthousiastes à l’idée de voir leur protagoniste préféré en action après une aussi longue absence. Et la fin du chapitre 238 semblait promettre un bel affrontement entre le héros et ses étranges griffes, et Sukuna. Qu’en est-il réellement ?

Le chapitre 239 de Jujutsu Kaisen sortira le 22 octobre à 17h sur Manga Plus. Il a en effet été retardé d’une semaine, l’auteur profitant d’une pause toutes les trois semaines de publication pour se reposer ou mener des recherches pour la suite de l’œuvre.

Spoilers du chapitre 239 de Jujutsu Kaisen : que va-t-il se passer ?

Le chapitre ne poursuivra pas la bataille contre le roi des fléaux. À la place, nous verrons une exorciste se battre contre Kenjaku. Elle se plaindra d’avoir été ramenée à la vie, simplement pour être à nouveau tuée. Car Kenjaku la tuera facilement, regrettant presque d’éliminer quelqu’un comme elle.

Iori Hazenoki, un autre exorciste incarné, entrera en scène. Le vilain regardait le combat de Gojo contre Sukuna sur un appareil et a réalisé que pendant la bataille, Sukuna a élargi sa technique de malédiction pour tuer Gojo.

Kenjaku ajoutera également qu’il peut surveiller tout le monde qui entre ou sort de Shinjuku en fonction de la quantité d’énergie maléfique. Il commencera alors à attaquer Hazenoki lorsque ce dernier l’interrogera sur son véritable objectif. Kenjaku révélera qu’il compte fusionner Maître Tengen avec le reste de la population du Japon.

Après la mort de Hazenoki, Fumihiko Takaba, une personne ordinaire transformée en exorciste par Kenjaku, entrera en scène. Kenjaku expliquera qu’il ne s’intéresse à aucun des exorcistes éveillés, à l’exception de Hiromi. Cependant, il sera stupéfait de voir que Takaba survivra à son attaque.

D’un autre côté, Takaba parlera d’envoyer Kenjaku en prison, et ce dernier réalisera qu’il y a quelque chose d’étrange chez lui. Le chapitre se terminera avec Takaba qui semblera en pleine forme, confirmant le fait que le combat se poursuivra dans le chapitre 240.