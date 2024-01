En plein vol sur Netflix : Explication de la fin du film de braquage

En Plein vol, le nouveau film de braquage avec Kevin Hart et réalisé par F. Gary Gray, est enfin disponible sur Netflix : on vous explique tout ce qui se passe dans son dénouement.

F. Gary Gray est un réalisateur aux multiples facettes, avec à son actif des films allant de la comédie culte Friday au drame biographique de N.W.A – Straight Outta Compton ou encore le Fast & Furious 8 de 2017. Quant à Kevin Hart, le célèbre comédien a déjà apporté sa touche unique à de nombreux rôles, même dans des titres un peu plus sérieux comme Un papa hors pair et La Réalité en face.

Les deux ont fait équipe pour le nouveau film de braquage En Plein vol, montrant Kevin Hart à la tête d’un casting impressionnant : Gugu Mbatha-Raw (Loki), Vincent D’Onofrio (Echo), Sam Worthington (Avatar), Ursula Corbero (La Casa de Papel), mais surtout notre Jean Reno national !

De quoi parle En Plein vol ? Netflix présente le nouveau film de sa plateforme ainsi : “Un pro du braquage tente le coup du siècle avec une équipe chevronnée : dérober 500 millions de dollars en or… dans un avion en plein vol !“

Le long-métrage ayant atterri chez Netflix, on vous explique son dénouement.

Attention : gros spoilers d’En Plein vol à l’horizon !

Récapitulatif de la fin du film Netflix En Plein vol

La fin d’En Plein vol apporte des réponses à toutes ses intrigues : le méchant Lars Jorgensen (Jean Reno) a été arrêté, et Abby (Mbatha-Raw) se rabiboche avec Cyrus et son équipe de braqueurs après avoir abandonné son poste d’agent d’Interpol. Sa raison : elle a appris que son chef Huxley (Worthington) l’avait trahie. Ainsi, l’équipe au complet dévoile la vérité à l’ancienne membre d’Interpol : les 500 millions dollars en or ont en fin de compte été détournés pour se retrouver dans les poches des braqueurs.

Et pour ceux qui tiennent à leur romance, oui, Cyrus et Abby finissent par s’embrasser, ce qui n’a rien de surprenant après le développement de la sous-intrigue tout au long du récit. Histoire d’ajouter encore une touche positive, Cyrus révèle à son amie avoir retrouvé le voleur du tableau de l’école où travaillait sa mère, conscient qu’il s’agissait de la raison derrière son engagement chez Interpol à la section art.

Des cambrioleurs “gentils” face à un Jean Reno “très méchant”

netflix

Au début d’En Plein vol, Cyrus et son équipe de petits génies se présentent comme les Robin des bois, prétendant servir des nobles causes pour protéger l’art de ceux qui ne le mériteraient pas. Par contre, ne faites pas trop attention au yacht et à l’intérêt évident de nos sauveurs pour les millions de dollars dans leur compte en banque…

La requête du chef d’Abby, Huxley, est l’occasion pour nos héros de prouver leurs bonnes intentions : on leur demande d’intercepter de l’or appartenant à un type aussi dangereux que sinistre. Car l’antagoniste Jorgensen prévoit de s’attaquer aux sources d’eau de la planète pour spéculer, aux côtés d’un groupe de hackers surnommé Leviathan.

Quels dommages Leviathan pourrait-il causer ? Imaginez toutes les catastrophes ayant un rapport de près ou de loin avec l’eau : inondations, sécheresses, tout est bon pour faire du profit au détriment des civils et des services publics. Et pour éviter d’être retrouvé par les autorités, le paiement doit se faire avec de l’or.

C’est là le travail d’Abby : empêcher Jorgensen de payer Leviathan, en déviant l’or transporté par la voie des airs. En échange de l’aide de Cyrus et des siens, les casiers judiciaires de toute son équipe disparaîtront purement et simplement.

Une mission délicate pour le cambriolage En plein vol

netflix

Si tout se passe bien au départ, les hommes de main de Jorgensen finissent par passer eux aussi à l’action. La situation dérape vite, l’équipe est divisée et les ennemis semblent même emporter la partie en forçant l’avion privé contenant l’or à atterrir directement sur la propriété de Jorgensen.

Ce dernier menace alors nos héros avec un pistolet. Lorsqu’il demande à la cheffe de Leviathan de se mettre au travail et qu’elle refuse, il l’abat d’une balle dans la tête. Heureusement pour Cyrus et Abby, la police locale arrive avant que le grand méchant ne s’en prenne à eux. Piégé par les caméras restantes sur le blindage de la carcasse de l’avion, Jorgensen ne peut plus se défendre face aux policiers qui l’arrêtent.

Alors que l’armée débarque, Abby découvre que son compagnon Huxley était prêt à la laisser se faire abattre par les jets de l’OTAN. Elle décide donc de démissionner et de retourner aux côtés de Cyrus, qui quitte les lieux.

Le dénouement d’En Plein vol expliqué : un braquage dans le braquage

netflix

Dans la scène finale, Cyrus et Abby sont d’abord juste tous les deux dans une voiture. Cyrus lui révèle alors la vérité sur le braquage et lui explique ce qui s’est réellement passé : son équipe et lui ont en fait dérobé l’or, au nez et à la barbe de tous.

Il s’avère que, si une grande partie du plan était présentée aux spectateurs depuis le début sous le point de vue d’Abby, il restait un élément caché : pendant que Cyrus et elle s’occupaient des hommes de main de Jorgensen dans le premier avion, Magnus (Billy Magnussen) a réalisé un tour de passe-passe, échangeant le butin de 500 millions de dollars contre des barres de fer. Des faux lingots qu’il avait au préalable peints en or : tout était prévu depuis le départ.

De la même manière, Luke (Viveik Kalra) a en fait caché son vrai rôle. Après s’être soi-disant retiré de la mission, il a récupéré le butin largué en plein vol, le conduisant vers un lieu secret grâce à ses drones.

Et alors que tout nous est révélé en même temps qu’à Abby, l’image nous montre un Huxley en colère : il vient en effet de découvrir que l’armée n’a récupéré qu’une tonne de fer bon marché au lieu du demi-million de dollars en or.

La toute dernière séquence montre l’équipe se réunissant pour célébrer la réapparition des lingots d’or, jusque-là cachés sous un lac. Une telle fin est astucieuse, d’autant plus si F. Gary Gray, Kevin Hart et Netflix décident de donner une suite au film En Plein vol.

En Plein vol est disponible sur Netflix depuis le 12 janvier 2024.