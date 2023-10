Loki saison 2 : les différences de Ravonna Renslayer avec les comics Marvel

Ravonna Renslayer est l’un des plus grands mystères du Marvel Cinematic Universe… et son histoire dans les comics est elle aussi très complexe. Quelles différences y a-t-il entre la Renslayer de la série Loki et celle(s) des comics Marvel ?

Avec la sortie de la saison 2 de Loki, Ravonna Renslayer est devenue une figure centrale du MCU. Après avoir été démasquée comme celle qui a trahi le Tribunal des Variations Anachroniques et Mobius, les fans ont finalement eu la confirmation dans le premier épisode de la saison 2 qu’elle travaille aux côtés de Kang le Conquérant.

Bien que peu de choses sur le passé de Ravonna aient été révélées dans Loki, son histoire dans les comics est très détaillée. Et particulièrement déroutante. On connaît au moins deux Ravonna l’univers de Marvel (trois avec la série, à présent), et chacune prend une voie très différente de l’autre.

Avec un passé de princesse et un avenir de reine ou de meurtrière, Ravonna pourrait être l’un des personnages les plus complexes de Marvel. Si vous êtes curieux de ce qui pourrait lui arriver dans le MCU, voici un guide rapide sur l’histoire de Ravonna Renslayer dans les comics.

Kang combat les Avengers pour avoir le droit d’épouser Ravonna Renslayer

Autre époque, autres moeurs… Dans le volume 23 de The Avengers en 1965, Kang piège les justiciers dans l’empire royal de Carelius sur la Terre-6311, le futur du monde d’où vient Kang. Ici, le vilain veut vaincre les héros pour gagner la main de la princesse Ravonna de Carelius.

Ravonna Renslayer rejette d’abord Kang, le narguant alors qu’il combat les Avengers. Mais lorsque Kang triomphe et la demande en mariage, il découvre que ses commandants ont prévu autre chose pour lui : il est censé tuer la princesse, car il est obligatoire d’éliminer le dirigeant en place lors de la conquête d’un nouveau royaume.

Kang refuse et s’allie brièvement aux Avengers. Mais l’un des commandants de Kang tire dans le dos de Ravonna. Elle meurt dans les bras de Kang, avouant finalement qu’elle aimait le Conquérant. Pas cool.

Kang sauve Ravonna et découvre l’existence de variantes de Kang

Kang pleure Ravonna pendant 50 ans, visitant régulièrement sa tombe entre deux conquêtes (parce que la vie continue, il faut bien continuer de travailler). Cependant, un combat avec Thor résulterait en la fracture de la ligne temporelle de Kang en deux êtres uniques. Un Kang arrive en effet dans les Limbes, où il croit que son futur homologue, Immortus, a été tué.

Immortus ne régnant plus sur les Limbes, Kang est libre d’utiliser sa technologie pour parcourir les royaumes. Il trouve celle qu’il croit être sa Ravonna, mais en la sauvant, il condamne un autre Kang à mourir à sa place. C’est ainsi que Kang découvre que ses voyages dans le temps ont créé des versions divergentes de lui-même.

Ravonna à ses côtés, Kang utilise les Limbes pour tuer les Kang divergents. Cependant, il découvre bientôt qu’Immortus est vivant (en même temps, avec un nom pareil…), et surtout qu’il a utilisé la promesse de Ravonna et le pouvoir pour tromper Kang en tuant ses homologues. Kang est banni des Limbes, mais Ravonna reste avec Immortus, qu’elle voit comme la personnification des derniers vestiges du bien en Kang.

Les deux Ravonna ont des vies différentes qui se terminent tragiquement

Mais finalement, la Ravonna originale a été maintenue en stase juste avant sa mort. Elle est réveillée par le Grand Maître et se retourne contre Kang. Elle adopte l’identité de Terminatrix et devient une menace pour les Avengers, les défiant à de nombreuses reprises.

La Ravonna alternative a un futur bien plus paisible. Elle reste avec Immortus, et les deux finissent par se marier. Ils n’ont pas d’enfants mais ce n’est pas un souci pour eux : concentrés qu’ils sont sur leur nombril, ils finissent par adopter une variante d’Immortus d’une autre timeline, connu sous le nom de Marcus Immortus.

Les deux Ravonna se croiseront lors de l’événement The Terminatrix Objective. Ici, la Ravonna la plus âgée est tuée par Terminatrix. Terminatrix elle-même mourrait prétendument des années plus tard lors des événements d’Avengers Forever, mais son statut de voyageuse dans le temps laisse la porte ouverte à un éventuel retour.

