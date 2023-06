Y aura-t-il une saison 4 de Demon Slayer ?

Le grand final de la saison 3 de Demon Slayer est à nos portes ! Bien que l’Arc du Village des Forgerons touche à sa fin, l’histoire est loin d’être terminée. Alors une saison 4 est-elle prévue ?

Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba, est un animé et manga shonen populaire qui suit les aventures de Tanjiro Kamado, en quête de remède pour sa sœur transformée en démon. Avec ses trois saisons haletantes et son film canon, la série a conquis un immense public.

Avec un scénario intense, un développement des personnages poussé, des combats effrénés, une animation de haute volée et des musiques envoûtantes, Demon Slayer est le joyau que tous les fans de shonen recherchaient.

La saison 3 se concentre sur l’Arc du Village des Forgerons, où deux Lunes Supérieures attaquent le village.

Même si Zenitsu et Inosuke ne font pas partie de cette saison, la série se rattrape en offrant plus de temps d’écran aux redoutables Hashiras Mitsuri Kanroji et Muichiro Tokito.

Mais alors que l’intrigue ne fait que monter en puissance, les fans se demandent déjà si une saison 4 est dans les petits papiers. Tout ce que nous savons pour le moment.

Une saison 4 de Demon Slayer en préparation ?

La saison 4 de Demon Slayer est bel et bien en production ! Le studio d’animation restera Ufotable, comme pour les saisons précédentes.

Demon Slayer est actuellement la franchise phare du studio, c’est pourquoi la confirmation d’une suite a été annoncée en plein milieu de la saison 3.

Si la date de sortie reste encore un mystère, il y a fort à parier que la quatrième saison débarquera en 2024. Demon Slayer a fait ses débuts en 2019 et, depuis, le studio n’a cessé de nous gâter avec un film et de nouvelles saisons chaque année.

Que nous réserve la saison à venir ?

La saison 4 de Demon Slayer couvrira l’Arc de l’Entraînement des Hashira. Mitsuri et Muichiro parviennent à prendre le dessus sur les Lunes Supérieures en éveillant leurs Marques de Pourfendeur de Démons. Cela redonne ainsi espoir à la famille Ubuyashiki, en difficulté en raison de l’état de santé déclinant du maître et de la diminution des chasseurs de démons.

Les Hashira décident donc de s’entraîner eux-mêmes dans l’espoir de devenir assez puissants pour vaincre les Lunes Supérieures et même Muzan Kibutsuji. Les fans découvriront aussi le passé de Giyu et son amitié avec Sabito. Cependant, l’Arc de l’Entraînement des Hashira est assez court, ne comptant que neuf chapitres, du 128 au 136.

Il est donc fort probable que la saison 4 de Demon Slayer couvre également l’Arc du Château de l’Infini. C’est la première partie de l’Arc de la Bataille Finale, qui mettra en scène l’affrontement ultime entre les pourfendeurs de démons et Muzan Kibutsuji. Les combats clés de cet arc sont Zenitsu contre Kaigaku, ainsi que Giyu et Tanjiro contre Akaza. L’arc compte 47 chapitres, du 137 au 183.

Vous pouvez actuellement visionner Demon Slayer en streaming sur Crunchyroll.