5 K-dramas avec Park Seo-joon après La Créature de Kyongsong

Bien avant de rejoindre le Marvel Cinematic Universe (MCU), Park Seo-joon était et reste toujours un acteur de premier plan en Corée, connu pour ses rôles majeurs dans les K-dramas, notamment face à La Créature de Kyongsong.

Que ce soit chez les nouveaux ou anciens fans de K-dramas, un nom est souvent cité parmi la liste des acteurs incontournables : Park Seo-joon. Ce dernier a contribué à asseoir le genre romantique dès le début de sa carrière, ce qui lui a valu une renommée fulgurante. Au point même d’attirer l’attention des producteurs de gros films, tels que The Marvels à Hollywood, dans lequel il incarne le prince Yun, ou encore le célèbre Parasite de Bong Joon Ho.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais le chouchou des fans de K-dramas n’ont pas à s’en faire : l’acteur continue de participer à des productions de séries coréennes, telles que La Créature de Kyongsong. Il apparaît ainsi dans l’une des rôles principaux de cette série Netflix, aux côtés de Han So-hee, autre star des créations coréennes. Interprétant Jang Tae-sang, un riche propriétaire de l’ancienne Séoul et prêteur sur gages, il est présenté comme une personne de confiance.

Si bien que les spectateurs pourraient vouloir le retrouver dans d’autres œuvres. On vous propose ici une liste de 5 K-dramas qui méritent le coup d’œil, et dans lesquels Park Seo-joon brille à nouveau à l’écran.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

1 – She Was Pretty

netflix

Park Seo-joon a acquis une certaine renommée dans le genre romantique avec des K-dramas comme She Was Pretty. La série est un joyau caché, apprécié par les fans qui cherchent une histoire à la Cendrillon. Cette comédie romantique se concentre sur Kim Hye-jin (Hwang Jung-eum), et se présente comme une histoire vraie. La jeune fille vient d’une famille aisée, dans laquelle elle recevait des louanges pour son physique.

Lorsque les siens font faillite, elle perd également sa beauté. Adulte, elle est perçue comme moins désirable en raison de ses cheveux frisés et de ses joues rougies. Le destin veut qu’elle rencontre un ami d’enfance nommé Ji Sung-joon (Park Seo-joon). Lui a subi la transformation inverse, passant de petit garçon considéré comme peu attirant, à prince charmant, accumulant charme et richesse.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tous deux décident de se rencontrer, mais Hye-jin est déconcertée par sa belle allure et est réticente à l’idée de lui montrer l’ampleur de son propre changement. C’est donc son amie la plus jolie qui se fait passer pour elle. À son insu, ladite amie se prend d’affection pour Sung-joon. Hye-jin se retrouve alors dans une situation délicate alors qu’elle doit travailler pour un magazine de mode où Sung-joon est rédacteur en chef. Malheureusement, Sung-joon ne la reconnaît pas et fait preuve de mépris à son égard.

She Was Pretty est disponible sur Netflix.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

2 – Hwarang

Voilà un K-drama historique qui a conquis le cœur des fans, avec une histoire plus mature. La série de 2017 a en vedette Park Seo-joon, Go A-ra, et Park Hyung-sik dans les rôles principaux, en plus d’un casting impressionnant. Le drama se concentre sur un groupe de jeunes guerriers appelés Hwarang, dont le noyau est le prince héritier Sammaekjong. Lorsque son père meurt et que le chaos de la politique gronde, sa mère fait un choix.

Elle l’envoie loin de ceux qui veulent le tuer, pour sa sécurité. Prenant désormais un autre nom, il rejoint les Hwarang créés par sa mère. Ces guerriers d’élite ont été réunis pour protéger le trône. Mais ils ignorent que parmi eux se trouve le prince et futur roi en personne. Kim Sun-woo (Park Seo-joon) apparaît en effet comme un camarade de basse extraction, et n’a lui-même pas conscience de ses origines.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Hwarang est disponible sur Netflix.

3 – Fight For My Way

kbs/netflix

Fight For My Way est le petit plaisir coupable de nombreux fans de Park Seo-joon. Plusieurs thèmes s’entremêlent dans le K-drama, entre sport et romance. Ko Dong-man (Park Seo-joon) était un ancien athlète de Taekwondo qui a abandonné sa carrière à cause d’un incident. Il pratique maintenant les arts martiaux sans conviction, incapable d’affronter son passé.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Il est ami depuis des années avec sa voisine Choi Ae-ra (Kim Ji-won) et tous deux se chamaillent constamment. Malgré leur comportement puéril, ils ne se sont jamais vus autrement que comme des amis… jusqu’à maintenant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ae-ra a toujours rêvé de quitter son travail dans un grand magasin pour devenir présentatrice. Les deux se lancent dans une aventure pour poursuivre leurs rêves tout en découvrant l’existence d’un lien plus fort entre eux.

Fight For My Way est disponible sur Netflix.

4 – Qu’est-ce qui cloche chez la Secrétaire Kim ?

Ce K-drama est un classique indémodable, qui présente tous les schémas habituels avec brio. Il a également confirmé la place des acteurs Park Min-young et Park Seo-joon en tant que leaders dans le genre romantique.

On y présente une relation patron-employée comique, avec ce qu’il faut de frisson. Kim Mi-so (Park Min-young) a travaillé pour son vice-président, le patron Lee Young-joon (Park Seo-joon), pendant neuf ans. Entièrement dévouée à son chef en tant que secrétaire, elle annonce pourtant sa démission pour privilégier ses propres intérêts. Cette nouvelle ébranle Young-joon, qui réalise à quel point il a besoin d’elle.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans sa quête pour la convaincre de rester, il commence à tomber amoureux. Un aspect thriller s’ajoute alors que Mi-soo recherche l’homme qui a hanté son passé – et qui pourrait être la clé du traumatisme de Young-joon.

Qu’est-ce qui cloche chez la Secrétaire Kim ? est disponible sur Viki.

5 – Itaewon Class

Itaewon Class a probablement été la plus grande réussite de Netflix quand la plateforme de streaming a commencé son aventure du côté des K-dramas. C’est aussi la série coréenne qui a permis à Park Seo-joon de se démarquer et attirer l’attention pour obtenir son rôle dans The Marvels.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Park Sae-ro-yi (Park Seo-joon) est nouveau à l’école et n’hésite pas à s’opposer au tyran Jang Geun-won (Ahn Bo-hyun). Ce qui s’avère être un choix peu judicieux quand Geun-won devient responsable de la mort du père de Sae-ro-yi. Enragé, Sae-ro-yi cherche à se venger mais échoue car le tyran est l’héritier chaebol d’un puissant PDG.

Sae-ro-yi se retrouve alors emprisonné pendant trois ans, et perd sa petite amie au passage. À la fin de sa peine, il jure de changer en l’honneur de son père et d’ouvrir un bar-restaurant à Itaewon. Mais ses efforts attirent à nouveau l’attention de Geun-won, dont le père possède une chaîne de restaurants à succès dans les environs. Voyant en Sae-ro-yi une menace, il ouvre les hostilités.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Itaewon Class est disponible sur Netflix.