Pourquoi les fans de K-dramas se sentent trahis par le film The Marvels

Le MCU a jouté une autre star à son tableau de chasse. Dans The Marvels, l’acteur Park Seo-joon a été choisi pour jouer le rôle du prince Yan… Mais son temps à l’écran a clairement déçu ses fans.

Park Seo-joon, célèbre pour ses rôles dans des K-dramas à succès tels que What’s Wrong With Secretary Kim, Fight For My Way, et Itaewon Class (le K-drama qui lui a permis de se faire remarquer par la réalisatrice Nia DaCosta) a rejoint Don Lee comme l’un des rares acteurs sud-coréens présents dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Il interprète le rôle du Prince Yan, qui a une connexion surprenante avec Carol Danvers dans The Marvels. Mais même si les fans savaient que le Prince Yan n’était pas un point central de l’intrigue, il était inclus dans plusieurs bandes-annonce. L’acteur est également apparu dans des interviews en coulisses, exprimant son enthousiasme pour le rôle.

Le doute n’était donc plus permis : avec un tel marketing sur son image, il fallait s’attendre à le voir dans un rôle suffisamment important pour apparaître à de nombreuses reprises dans le long-métrage. Mais les fans de K-dramas se sont très vite dit déçus en regardant The Marvels, constatant que le temps d’écran de Park Seo-joon est en fait presque inexistant.

Les fans ont chronométré le temps d’écran de Park Seo-joon dans The Marvels

Selon ses fans, Park Seo-joon est apparu dans The Marvels pendant moins de trois minutes, les laissant sur leur faim.

En effet, d’après Koreaboo, un fan coréen a assisté à une projection en avant-première de The Marvels et a chronométré les apparitions de Park Seo-joon. Le spectateur a affirmé qu’il n’était apparu que pendant un total de 2 minutes et 47 secondes, avec une marge d’erreur de cinq secondes.

Il a également été rapporté que le Prince Yan apparaissait environ une heure après le début du film, mais sous forme de flashbacks pour montrer sa connexion avec Carol Danvers. Il réapparaît plus tard pour aider les trois héroïnes dans la grande bataille. L’équipe de Dexerto.com a, de son côté, chronométré l’apparition de l’acteur et trouvé un résultat de presque quatre minutes.

“Park Seo-joon a été brillant, mais aurait pu avoir plus de choses à faire/plus de temps à l’écran. Le film n’aurait rien perdu à offrir 10/15 minutes de plus au Prince Yan et à Aladna.”

Un courte apparition annoncée en amont par la réalisatrice de The Marvels

La réalisatrice Nia DaCosta avait précédemment mentionné dans une vidéo de conférence de presse que le rôle de l’acteur en tant que Prince Yan serait court, expliquant qu’il s’agissait d’un personnage “ayant un certain impact”. Néanmoins, certains fans ne l’ont pas perçu ainsi et ont été contrariés par son manque de temps à l’écran dans le film, qui pourrait presque être considéré comme celui d’un simple caméo.

Koreaboo a cité la réaction d’un fan se disant particulièrement déçu : “Je pensais qu’il était l’un des personnages principaux. Je n’arrive pas à croire que son passage à l’écran dure moins longtemps que pour cuire des nouilles instantanées… Je ne regarderai pas le film.“

Sur Twitter/X, un internaute a fait remarquer que les fans de Park Seo-joon sont allés voir The Marvels juste pour l’acteur. Et à ses yeux, il est même probable que le nouveau poulain des écuries Marvel réussisse à tirer son épingle du jeu au box-office grâce à cette communauté précise de spectateurs : “Ce film #TheMarvels obtient probablement toutes les vues à cause de Park Seo-Joon. Oui, je l’ai dit, la plupart des fans de PSJ le regardent à cause de son petit temps à l’écran.”

Park Seo-joon est bien conscient de son court temps à l’écran dans The Marvels

marvel studios/disney

L’acteur sud-coréen a expliqué que, bien que son temps dans The Marvels soit court, son personnage reste capital pour le développement de l’intrigue autour de Carol Danvers.

Dans une interview avec SBS Star, Park Seo-joon a été interrogé sur la déception des fans concernant son rôle limité dans un film déjà court, puisque ne durant “que” 105 minutes.

“Je pense qu’Aladna et le Prince Yan sont importants pour montrer l’évolution de Carol Danvers. Certains pourraient penser que ma partie dans le film est trop courte, mais je crois qu’elle joue un rôle crucial dans la narration globale de The Marvels“, a ainsi expliqué l’acteur.

Pour l’instant, les fans ne peuvent donc qu’espérer que le rôle de Park Seo-joon dans The Marvels ouvre la porte à d’autres opportunités dans le MCU.