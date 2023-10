La Chute de la Maison Usher sur Netflix est-elle liée à The Haunting of Hill House ?

Mike Flanagan, habitué des adaptations d’histoires d’horreur en séries, remet le couvert sur Netflix avec La Chute de la Maison Usher. Cette nouvelle série est-elle liée aux deux précédentes, The Haunting of Hill House et Bly Manor ?

Parmi ses films les plus connus figurent Docteur Sleep, Ouija : Les Origines ou encore Jessie. Mais le réalisateur Mike Flanagan ne s’est pas contenté du format long-métrage. Il nous a en effet offert des séries sur Netflix, avec The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, adaptant des histoires d’horreur célèbres.

Alors, quand on nous annonce l’arrivée d’une nouvelle série d’épouvante sur la même plateforme de streaming, on ne peut que s’interroger sur d’éventuels liens avec les précédentes.

La Chute de la Maison Usher sur Netflix, qu’est-ce que c’est ?

Pour La Chute de la Maison Usher, Mike Flanagan s’est inspiré du célèbre écrivain gothique Edgar Allan Poe et de sa nouvelle portant le même nom que la série. On y suit la famille Usher, plongée dans la tourmente par une femme mystérieuse qui semble vouloir s’en prendre à eux.

Alors que les fans se demandaient s’il fallait avoir vu ses précédentes séries, Hill House et Bly Manor, pour ensuite s’intéresser à La Maison Usher, le réalisateur Mike Flanagan s’est fendu d’une réponse : non, cette dernière oeuvre n’a aucun lien avec les précédentes.

Malgré le mot “maison” dans le titre, la série Netflix est indépendante des séries anthologiques The Haunting de Mike Flanagan. Dans une interview avec TheWrap, il explique à ce propos : “Pour que cela fasse partie de l’univers “Haunting”, il faudrait que ce soit une histoire de fantômes, n’est-ce pas ? Sauf que Poe ne parle pas vraiment de fantômes. Et La Chute de la Maison Usher, plus particulièrement, n’est pas une histoire de fantômes.“

La Chute de la maison Usher est donc une série totalement indépendante : il est inutile de faire ses devoirs en regardant les précédentes oeuvres de Mike Flanagan. Et pour la voir, c’est sur Netflix que ça se passera : rendez-vous le 11 octobre !

