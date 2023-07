Le chapitre 1087 de One Piece laisse présager la mort d’un personnage important

One Piece est prêt à faire son grand retour avec le chapitre 1087. Cependant, les fans pourraient ne pas être ravis du nouveau rebondissement de l’intrigue, car les récentes rumeurs suggèrent la mort d’un personnage populaire.

Suite à l’opération des yeux d’Eiichiro Oda, le manga One Piece a fait une pause de 5 semaines. Mais à une semaine de son retour, des spoilers sur le nouveau chapitre circulent déjà sur les réseaux sociaux. Le chapitre 1086 conclut les flashbacks de la Reverie, les fans apprenant plusieurs choses sur le Siècle Oublié, y compris la vérité derrière le nom secret D.

Ce dernier arc a été plus intense que jamais, avec tous les secrets qui refont surface et Oda qui élimine impitoyablement les personnages secondaires. Malgré le fait qu’ils soient des personnages très appréciés des fans, Oda n’a pas hésité à éliminer Trafalgar Law et Eustass Kid.

Alors qu’il est incertain de ce qui arrivera à Law, nous savons au moins que Kid ne reviendra jamais en tant que pirate. De plus, l’enlèvement de Koby contraint Garp et SWORD à envahir l’Île aux Pirates et à attaquer les Pirates de Barbe Noire. Le chapitre 1087 de One Piece se poursuivra avec l’affrontement entre Garp et les Pirates de Barbe Noire.

Le chapitre 1087 de One Piece mettra en scène Garp subissant des blessures mortelles

Au cours de son premier affrontement avec les Pirates de Barbe Noire, Garp semble avoir un avantage contre les membres des Dix Capitaines du Titanic. Même face à l’invisibilité de Shiryu, Garp parvient à prendre le dessus. Cependant, les choses prennent un tournant radical lorsque Garp subit une attaque pour protéger Koby.

Shiryu devient invisible et tente de poignarder Koby, mais Garp est empalé à la place du jeune Marine. Bien que le chapitre ne montre pas Garp mourir, il laisse entendre que le vétéran pourrait ne pas se relever. D’autant plus que Garp est allongé sur le sol, saignant et parlant de sa justice.

En tant que grand-père de Luffy, Garp a toujours été un personnage extrêmement apprécié des fans. Compte tenu de sa réputation de “Héros de la Marine”, les fans ont toujours été curieux de connaître l’étendue réelle de ses pouvoirs. Malheureusement, One Piece ne nous montre qu’un aperçu de sa force monstrueuse avant de le faire perdre dans le chapitre 1087.

One Piece est actuellement diffusé sur Crunchyroll.