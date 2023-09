Cette décision de Disney relance la polémique autour de Blanche-Neige

Après Cendrillon, c’est au tour de Blanche-Neige d’avoir droit à un second souffle grâce à une version restaurée et remasterisée en Blu-ray 4K Ultra HD, une décision qui a rajouté de l’huile sur le feu concernant la polémique autour du live-action.

Des plateformes de streaming comme Disney Plus, Netflix et Max ont été critiquées pour avoir retiré des séries et films originaux de leurs catalogues dans le but de réduire les coûts, ce qui a été décrit comme “la purge du streaming”. En parallèle, Disney consacre du temps à restaurer certains de ses titres phares.

Suite au succès de la restauration en 4K UHD de Cendrillon et dans le cadre de la collection Disney100 pour marquer le centenaire du studio, Blanche-Neige sera disponible en 4K UHD Blu-ray pour la première fois, le 10 octobre.

Sans surprise, dès que la nouvelle a été rendue publique, elle a immédiatement alimenté la controverse autour du prochain live-action de Disney et son actrice principale Rachel Zegler.

Les internautes retournent la sortie en 4K UHD de Blanche-Neige contre Rachel Zegler

Les internautes ont rapidement ciblé Rachel Zegler dans les commentaires, faisant référence à ses citations sur le Blanche-Neige de 1937, les citations qui ont déclenché tout ce chaos. En effet, le mois dernier, une interview de 2022 montrant l’actrice critiquant le classique de Disney est remontée à la surface. Dans cette interview, l’actrice a notamment déclaré: “Nous ne sommes plus en 1937, les gars”.

La star de West Side Story a parlé de changer le récit pour se concentrer sur l’émancipation de la femme plutôt que sur le “véritable amour”, tout en suggérant que le prince était un “harceleur” et en plaisantant sur le fait que ses scènes dans le remake pourraient être coupées. i.

En réaction à l’annonce que le Blanche-Neige allait sortie en 4K UHD, les internautes se sont retournés contre les propos de l’actrice.

“Je pensais que nous n’étions plus en 1937 ? Qui veut regarder le harceleur ? Qui a besoin du vrai amour ? C’est drôle comment ils dénigrent ce film tout en vous demandant de l’acheter à nouveau”, a déclaré un internaute.

“Regarde-le Rachel, tu pourrais apprendre quelque chose”, a lancé un autre internaute.

Un autre internaute a renchéri : “Ils essaient de récupérer l’argent qu’ils perdront inévitablement avec le remake en live-action.”

“Je suis assez sûr que ce film a été réalisé en 1937, et cela se voit clairement”, a plaisanté un autre internaute. “Alors pourquoi achèterais-je un film sur un prince harceleur sauvant la princesse autonome contre son gré ?”