Le remake de KOTOR retrouve de l’espoir après les commentaires du développeur

Le chef de la division jeux de Disney a insufflé un nouvel espoir concernant la possibilité de voir arriver un jour le remake de KOTOR (Star Wars : Knights of the Old Republic).

Après l’annonce d’un remake de Knights of the Old Republic en 2021, le projet a récemment fait face à une vague de scepticisme quant à sa sortie éventuelle.

Plus tôt cette année, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le jeu avait été annulé après quelques problèmes survenus chez Aspyr, l’équipe derrière le remake. Ces rumeurs ont ensuite été confrontées à des déclarations contradictoires affirmant que le jeu était toujours en développement.

Tout cela a amené les fans à s’inquiéter de l’état de celui-ci et de savoir s’il allait sortir un jour.

Mais récemment, Sean Shoptaw de Disney a redonné un nouvel espoir en affirmant que le remake n’est pas totalement mort.

Le remake de KOTOR suscite toujours de l’intérêt

Lors de sa conversation avec Stephen Totilo d’Axios, Shoptaw a commenté les rumeurs et les rapports en déclarant “que Knights of the Old Republic est un jeu incroyablement populaire, dont nous sommes très fiers et pensons qu’il y a toujours beaucoup de demandes. Je vais m’arrêter là.”

Bien que ce ne soit pas un commentaire très informatif, cela donne de l’espoir quant à la poursuite du développement du jeu.

Sorti en 2003, le jeu original est toujours qualifié non seulement comme le meilleur jeu Star Wars jamais créé, mais aussi comme l’un des meilleurs RPG jamais réalisés.

Si ces nouvelles informations ne confirment en rien l’avancement du jeu, elles donnent néanmoins encore un espoir.