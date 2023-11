Y a-t-il une scène post-générique à la fin de Wish – Asha et la bonne étoile ?

Que se passe-t-il une fois qu’on a confié notre vœu à une étoile filante ? À en croire le dernier film d’animation de chez Disney, c’est le chaos total ! Et une fois l’ordre revenu, le long-métrage a-t-il une scène post-générique ?

Dans le royaume magique de Rosas, le Roi Magnifico règne sur un monde dans lequel il affirme que tous les vœux peuvent se réaliser à condition de lui être confiés. Asha, une jeune fille de 17 ans présentée comme une optimiste se souciant profondément du bien-être de sa communauté, formule un vœu lors d’un moment de désespoir. Il est alors exaucé par un être aussi magique que cosmique.

Le duo, accompagné d’une chèvre de compagnie à qui l’étoile a donné le pouvoir de parler, devra ensuite affronter le roi Magnifico pour sauver la communauté d’Asha.

Le petit dernier du studio aux grandes oreilles vient d’atterrir dans les salles françaises : faut-il rester jusqu’à la toute fin de Wish – Asha et la bonne étoile pour découvrir une scène post-générique ? On vous dit tout.

Y a-t-il une scène post-générique dans le film Wish de Disney ?

Oui, il y a une scène post-générique à la fin de Wish. Mais attention : il faudra regarder tout le générique pour la voir.

Que se passe-t-il dans la scène post-générique de Wish ? SPOILERS

Dans la scène post-générique de Wish, les spectateurs reviennent là où tout a commencé, dans un hommage au thème emblématique qui accompagne les feux d’artifice de Disney au-dessus du château de Cendrillon.

Tout au long du film, les spectateurs apprennent que le grand-père d’Asha, Sabino, âgé de 100 ans, a donné un vœu au roi Magnifico dans l’espoir qu’il soit exaucé un jour… pour finalement découvrir que le roi n’a pas l’intention de l’accomplir.

Asha remue ciel et terre pour essayer de réparer l’injustice. C’est alors qu’elle apprend que le rêve de Sabino est de faire quelque chose qui inspirera la prochaine génération, avec une image de lui jouant d’un instrument ressemblant au luth à la perfection.

Dans la scène post-générique de Wish, il semble que Sabino pourrait finalement avoir sa chance. Regardant le lac dans le royaume de Rosas, il joue quelques accords en s’exerçant. Il paraît alors avoir une idée, qui le conduit à une interprétation basique de la chanson When You Wish Upon A Star (traduite en français par Quand on prie la bonne étoile). La chanson a été initialement présentée dans le film de 1940 Pinocchio, où elle était interprétée par Jiminy Cricket.

Selon les chronologies de Disney, cette nouvelle scène pourrait suggérer que Sabino était finalement le créateur de la chanson, ajoutant un nouveau sens aux Easter Eggs du studio vus tout au long de Wish.

