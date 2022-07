Après Stranger Things, les frères Duffer vont s’attaquer à un manga culte

Alors que les derniers épisodes de leur série à succès, Stranger Things, viennent d’être diffusés, les prochains projets des frères Duffer en collaboration avec Netflix ont été dévoilés.

Voilà déjà plusieurs années que la tristement célèbre adaptation en live-action de Death Note est sortie sur Netflix, un film que tout le monde préfère oublier.

Lors de la diffusion de ce film réalisé par Adam Wingard, Netflix avait eu droit à une véritable levée de boucliers de la part des fans du manga et de l’anime, qui étaient furieux de voir l’œuvre de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata être ainsi entachée.

On aurait pu croire qu’un tel tollé aurait définitivement découragé la plateforme de SVOD, mais il n’en est rien. Alors que la saison 4 de Stanger Things vient de se terminer en beauté, dépassant le milliard d’heures de visionnage, Netflix a dévoilé qu’ils comptaient remettre le couvert.

Les frères Duffer (Stranger Things) ont créé Upside Down Pictures, une nouvelle société de production par laquelle ils développeront des projets de films et de séries avec Netflix ! Voici un aperçu de quelques-uns des projets qui sont actuellement EN COURS DE DÉVELOPPEMENT : — Netflix France (@NetflixFR) July 7, 2022

Une toute nouvelle adaptation télévisée en live-action de la célèbre série japonaise manga et anime Death Note. — Netflix France (@NetflixFR) July 7, 2022

Un pari risqué pour les frères Duffer

Sans surprise cette nouvelle a semé le doute parmi les fans du manga. Si l’adaptation animée de Madhouse a largement été adoptée, pour ce qui est films et des séries qui ont suivi, c’est une autre histoire …

La participation de Matt et Ross Duffer à ce projet à travers leur société de production flambant neuve, Upside Down Pictures, en a rassuré plus d’un malheureusement pour l’heure on ignore encore quelle sera leur implication.

La bonne nouvelle c’est que cette nouvelle adaptation n’aurait rien à voir avec celle de 2017, c’est toujours ça de pris !

Pour l’heure, les frères Duffer n’ont pas dévoilé d’informations sur ce projet périlleux, se contentant de donner un premier aperçu de ce qui attend les fans dans la saison 5 de Stranger Things. Il va falloir faire preuve de patience avant qu’ils ne lèvent le voile sur ce qu’ils mijotent.

Quoi qu’il en soit, encore l’adaptation du roman Le talisman de Stephen King et Peter Straub, l’adaptation de Death Note, le spin-off et la pièce de théâtre de Stranger Things, et la mystérieuse série en collaboration avec les créateurs de Dark Crystal, leur société de production a du pain sur la planche.