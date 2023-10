Football Manager 2024 : Les 50 meilleurs joueurs et leurs notes CA

Lorsque vous construisez l’équipe de vos rêves dans FM24, vous voulez alors le meilleur onze possible. Pour vous aider à réaliser cela, nous avons dressé cette liste des 50 meilleurs joueurs de Football Manager 2024.

Alors que FIFA utilise des notes de cartes, Football Manager utilise le CA, pour “Capacité Actuelle”. Le CA est mesuré sur une échelle de 1 à 200, les notes les plus élevées étant réservées aux véritables talents de classe mondiale.

FM calcule la capacité actuelle d’un joueur en examinant ses attributs et la force de son pied faible. Cela diffère des notes étoilées que les recruteurs et les entraîneurs attribuent aux joueurs, ce qui prend en compte beaucoup plus de facteurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le CA d’un joueur ne peut être vu qu’avec l’utilisation de l’éditeur officiel ou d’un outil tiers compatible.

Cela étant dit, découvrez quels sont les 50 meilleurs joueurs de Football Manager 2024 en fonction de leur CA actuelle dans la base de données.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Les meilleurs joueurs de FM24 : Top 50 des notes

Nous avons détaillé la note CA, le club, le poste principal et la valeur marchande de chaque joueur.

Gardez à l’esprit que les valeurs indiquées sont basées sur l’estimation de leur club et ne reflètent donc pas toujours leur véritable capacité.

Classement Joueur Club Poste Valeur Note CA #1 Kevin De Bruyne Man City MO (C) 300M 190 #2 Erling Haaland Man City BT 300M 188 #3 Kylian Mbappe PSG BT 145M 188 #4 Lionel Messi Inter Miami MO (D) 300M 185 #5 Harry Kane Bayern Munich BT 236M 183 #6 Robert Lewandowski Barcelona BT 300M 182 #7 Thibaut Courtois Real Madrid GB 300M 181 #8 Vinicius Junior Real Madrid MO (G) 113M 181 #9 Ederson Man City GB 238M 181 #10 Mohamed Salah Liverpool MO(D) 113M 180 #11 Bernardo Silva Man City MC 268M 178 #12 Rodri Man City MD 265M 177 #13 Virgil Van Dijk Liverpool DC 300M 177 #14 Alisson Liverpool GB 184M 176 #15 Joshua Kimmich Bayern Munich MD 300M 176 #16 Neymar Al-Hilal (KSA) MO (G) 300M 175 #17 Marc-André ter Stegen Barcelona GB 300M 175 #18 Ruben DIas Man City DC 235M 174 #19 Luka Modric Real Madrid MC 17M 174 #20 Martin Ødegaard Arsenal MC 205M 173 #21 Bukayo Saka Arsenal MO (D) 236M 173 #22 Bruno Fernandes Man United MO (C) 172M 172 #23 Lautaro Martinez Inter Milan BT 186M 172 #24 Jan Oblak Atletico Madrid GB 102M 171 #25 Declan Rice Arsenal MD 218M 171 #26 Ronald Araujo Barcelona DC 148M 170 #27 Karim Benzema Al-Ittihad BT 300M 170 #28 Victor Osimhen Napoli (Parthenope) BT 86M 170 #29 Heung-Min Son Tottenham MO (G) 91M 169 #30 Jude Bellingham Real Madrid MC 133M 168 #31 Antoine Griezmann Atletico Madrid BT 300M 168 #32 Federico Valverde Real Madrid MC 95M 168 #33 Ilkay Gündoğan Barcelona MC 300M 167 #34 Rafael Leão AC Milan MO (G) 150M 167 #35 Leroy Sané Bayern Munich MO (D) 151M 167 #36 Frenkie de Jong Barcelona MC 147M 166 #37 Éder Militão Real Madrid DC 48M 166 #38 John Stones Man City DC 172M 166 #39 Bruno Guimarães Newcastle MD 96M 165 #40 Eduardo Camavinga Real Madrid MC 113M 165 #41 Phil Foden Man City MO (G) 161M 165 #42 Gabriel Jesus Arsenal BT 169M 165 #43 David Alaba Real Madrid DC 300M 164 #44 Ousmane Dembele PSG MO (D) 143M 164 #45 Luis Diaz Liverpool MO (G) 169M 164 #46 Jack Grealish Man City MO (G) 58M 164 #47 Khvicha Kvaratskhelia Napoli (Parthenope) MO (G) 137M 164 #48 Marquinhos PSG DC 147M 164 #49 Rodrygo Real Madrid MO (D) 113M 164 #50 William Saliba Arsenal DC 150M 164

Et voilà pour la liste complète des 50 meilleurs joueurs de Football Manager 2024. Nous veillerons à mettre à jour cette liste lorsque Sports Interactive apportera des ajustements lors de la sortie complète de FM24.

L’article continue après la publicité