Rédacteur en chef adjoint, Cyril aime faire les tableaux Excel les plus compliqués possible afin que personne ne puisse les utiliser quand il n'est pas là. Le reste du temps, il bouffe tout le contenu e-sport qui lui passe sous le nez, et défendra toujours avec une impartialité TOTALE la supériorité de Fnatic. Contact : [email protected]

Les joueurs au style “Long” (ou Lengthy en anglais) sont particulièrement efficaces sur FIFA 23. Découvrez les meilleurs joueurs Lengthy.

Si FIFA 23 est sorti depuis peu, une meta semble déjà s’installer en s’appuyant sur un style de joueur que l’on n’attendait certainement pas au sommet.

En effet, le style Lengthy est devenu un véritable graal pour de nombreux joueurs. On vous explique pourquoi, le tout accompagné d’une liste des meilleurs joueurs au style Lengthy sur FIFA 23

Le style Lengthy (Long), c’est quoi ?

Les joueurs “Lengthy” sont le résultat de la nouvelle fonctionnalité AcceleRATE de FIFA 23, qui confère aux joueurs différents styles de course.

Ainsi, les joueurs dits “Longs” sont grand et puissants, et il est très difficile de les bousculer ou de leur prendre le ballon. Ils ont également une mauvaise accélération largement compensée par une vitesse de pointe élevée et un excellent cardio.

Pour avoir accès à la course Longue, un joueur doit répondre aux critères suivants :

Une Force supérieur ou égale à 65

Une Force supérieure à l’Agilité d’au moins 14 points

Une Accélération supérieure ou égale à 55

Une taille supérieure ou égale à 1,74m

Si certains joueurs comme Erling Haaland et Virgil Van Dijk ont naturellement le style Lengthy, d’autres qui ne cochent pas tous les critères peuvent obtenir le style Long via le système de Collectif.

EA SPORTS Sans surprise, Erling Haaland est l’un des meilleurs joueurs Lengthy de FIFA 23

Les meilleurs joueurs Lengthy (Longs) sur FIFA 23

Puisque les joueurs Lengthy sont particulièrement efficaces sur FIFA 23, beaucoup de joueurs cherchent à en ajouter autant que possible à leur onze de départ. Pour vous aider à faire votre choix, voici 25 des meilleurs joueurs Lengthy.

Les joueurs naturellement Lengthy

Vous l’aurez deviné, les joueurs listés ci-dessous disposent naturellement du style de course Lengthy. Il ne vous reste plus qu’à les acquérir et à les ajouter à votre équipe :

Virgil Van Dijk – Liverpool

Ruben Dias – Man City

Kalidou Koulibaly – Chelsea

Antonio Rudiger – Real Madrid

Pierre Kalulu – AC Milan

Casemiro – Man Utd

Thomas Partey – Arsenal

Paul Pogba – Juventus

Declan Rice – West Ham

Denis Zakaria – Chelsea

Tammy Abraham – Roma

Erling Haaland – Man City

Romelu Lukaku – Inter Milan

Dusan Vlahovic – Juventus

Karim Benzema – Real Madrid

Les joueurs qui peuvent devenir Lengthy

La façon la plus simple de rendre un joueur Lengthy est d’opter pour un style de Collectif Architecte, qui confère un boost de Force qui permet à nombre de joueurs de changer de style de course. Voici 10 excellents joueurs qui deviennent Lengthy avec un style Architecte :

Fiyako Tomori – AC Milan

Marquinhos – PSG

Jules Kounde – Barcelona

Theo Hernandez – AC Milan

Sandro Tonali – AC Milan

Federico Valverde – Real Madrid

Leon Goretzka – Bayern Munich

Cristiano Ronaldo – Man Utd

Victor Osimhen – Napoli

Memphis Depay – Barcelona

Puisque la “meta Lengthy” se répand à toute vitesse sur FIFA 23, il n fait aucun doute que le prix de ces joueurs va rapidement augmenter. N’hésitez donc pas à rapidement en faire l’acquisition.

Enfin, il est nécessaire de préciser que de futurs équilibrages pourraient prochainement venir mettre un peu de plomb dans l’aile à ces grands gaillards un peu trop efficaces. Si le dernier patch a épargné les joueurs Lengthy, EA SPORTS pourrait rapidement réagir.