La prochaine promo FIFA 23 “Out of Position” a fuité : date, contenu…

La prochaine promotion de FIFA 23 s’appellerait Out of Position d’après les leakers : voilà tout ce que vous devez savoir.

EA SPORTS a proposé à ses joueurs une avalanche de promos dans les premières semaines de vie de FIFA 23.

Entre les TOTW, les OTW et plus récemment les Rulebreakers, des dizaines de cartes exceptionnelles sont déjà cachées dans les packs.

D’après de récents leaks, EA ne serait pas sur le point de s’arrêter. En effet, il se pourrait bien qu’on connaisse déjà le nom de la prochaine promo : Out of Position.

Fuites sur la promo FIFA 23 Out of Position

EA SPORTS Out of Position serait la prochaine promotion FIFA 23 d’après les leakers

Date de la promo Out of Position

D’après le populaire – et fiable – leaker Insider Gaming, Out of Position serait la prochaine promo FIFA 23 et sortirait le 28 octobre 2022.

Qu’est-ce que la promo Out of Position ?

Toujours d’après Insider Gaming, Out of Position serait “un événement d’une semaine qui impliquerait FIFA Ultimate Team, mais aucun détail supplémentaire n’a été donné. Nous ne savons pas si cet événement est un changement de nom de l’événement FIFA 22 “Team of the Group Stage””.

En pratique, il semble peu probable qu’Out of Position soit une simple refonte de Team of the Group Stage. En effet, la phase de groupe de Ligue des Champions se terminera le 2 novembre, ce qui ne correspond donc pas avec la date de sortie supposée d’Out of Position.

D’après le site FIFAuteam’s, la promo Team of The Group Stage sera bien présente dans FIFA 23, mais seulement à partir du 11 novembre 2022.

D’après le nom “Out of position”, on peut supposer qu’EA SPORTS s’apprête à dévoiler des joueurs dans leur position inhabituelle, comme le studio a déjà pu le faire avec les Shapeshifters par le passé.

Cet article sera mise à jour dès que des informations supplémentaires auront été dévoilées.