FIFA 23 Team of The Week : date de la TOTW 1

FIFA 23 s’apprête à réintroduire la traditionnelle promotion de l’équipe de la semaine. Tout ce que vous devez savoir sur ces cartes spéciales, et quand la TOTW 1 devrait arriver.

La saison Ultimate Team de FIFA 23 n’est plus qu’à quelques semaines du coup d’envoi, et les fans se préparent une fois de plus à l’action. Cette année, FUT s’accompagne d’une foule de changements majeurs, du nouveau mode FUT Moments au système d’alchimie totalement remanié.

FIFA 23 marquera également le retour de nombreuses fonctionnalités qui sont devenues des incontournables de FUT au fil des années. L’une d’entre elles est l’équipe de la semaine, qui est une promo qui récompense les meilleurs joueurs de la dernière série de matchs de la semaine.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur l’Équipe de la Semaine de FIFA 23, y compris la date de sortie de la TOTW 1.

Date de sortie de la TOTW 1 de FIFA 23

Comme les années précédentes, les fans de FUT peuvent s’attendre à ce que la TOTW 1 apparaisse dans Ultimate Team le mercredi 28 septembre 2022.

Bien que la sortie mondiale de FIFA 23 n’ait lieu que le 30 septembre, ceux qui ont précommandé l’édition Ultimate auront accès au jeu avec trois jours d’avance. Nous nous attendons donc à ce qu’EA lance la toute première TOTW à cette occasion.

Cette approche est conforme à celle adoptée par EA pour FIFA 22, mais nous mettrons cette section à jour dès que les développeurs confirmeront la date.

EA SPORTS La TOTW 1 de FIFA 22.

Que sont les cartes TOTW de FIFA 23 ?

L’Équipe de la Semaine, ou TOTW pour les intimes, est une liste de 23 joueurs sélectionnés par EA Sports pour leurs performances dans leurs championnats respectifs pendant la semaine écoulée. Les matchs en équipe nationale ou dans les coupes continentales comme la Ligue des Champions ne rentrent pas en ligne de compte ici.

Tous ces joueurs reçoivent un boost dans certaines de leur caractéristique, ce qui leur fait également monter leur note générale, le plus souvent de +1. Ce boost est réalisé à partir de la plus grosse carte du joueur déjà existante. Si un joueur avait déjà figuré dans une Équipe de la Semaine, son boost en sera donc d’autant plus important.

Ces cartes sont ensuite disponibles dans les Packs de la Boutique pendant une semaine, du mercredi 19h, heure française, au mercredi suivant 19h, heure française. Au-delà de cette date, le seul moyen de se procurer une carte TOTW est en l’achetant dans le marché des transferts, ou grâce à certaines récompenses FUT Champions.