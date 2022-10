Ones To Watch Tracker de FIFA 23 – Liste des joueurs, progression, fonctionnement…

Rédacteur en chef adjoint, Cyril aime faire les tableaux Excel les plus compliqués possible afin que personne ne puisse les utiliser quand il n'est pas là. Le reste du temps, il bouffe tout le contenu e-sport qui lui passe sous le nez, et défendra toujours avec une impartialité TOTALE la supériorité de Fnatic. Contact : [email protected]

Les Ones To Watch sont des cartes dynamiques de FIFA 23 qui évoluent au fil de la saison. Découvrez les joueurs concernés et leur progression.

Pour célébrer le lancement de FIFA 23, EA SPORTS a révélé de nombreuses cartes Ones to Watch, mettant à l’honneur les plus gros transferts du mercato estival.

Si vous avez récemment obtenu une carte OTW, sachez que sa note pourrait augmenter régulièrement au fil de la saison, et que vous pourriez bien avoir en votre possession une véritable pépite à la valeur inestimable.

Découvrez sans plus attendre le fonctionnement des cartes Ones To Watch, la liste des joueurs concernés et la progression de toutes ces cartes exceptionnelles.

EA SPORTS Obtenez des cartes OTW et profitez de leur progression tout au long de la saison !

Sommaire

Progression des joueurs Ones To Watch

Joueur Club Obtention Note départ Note actuelle Robert Lewandowski FC Barcelone Classique 91 91 Sadio Mané Bayern Munich Classique 89 89 Erling Haaland Manchester City Classique 88 88 Antonio Rüdiger Real Madrid Classique 87 87 Paulo Dybala AS Rome Classique 86 86 Matthijs De Ligt Bayern Munich Classique 85 85 Gabriel Jesus Arsenal FC Classique 83 83 Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Classique 82 82 Antony Manchester United Classique 82 82 Aurélien Tchouaméni Real Madrid Classique 82 82 Darwin Núñez Liverpool FC Classique 82 82 Corentin Tolisso Olympique Lyonnais Classique 81 81 Renato Sanches Paris Saint-Germain Classique 80 80 Steven Bergwijn Ajax Classique 80 80 Tyler Adams Leeds United Classique 76 76 Raheem Sterling (Leak) Chelsea FC DCE 86 86 Angel Di Maria (Leak) Juventus DCE 84 84 Franck Yannick Kessié (Leak) FC Barcelone DCE 84 84 Richarlison (Leak) Tottenham Objectifs 81 81 Sergino Dest (Leak) Milan AC Objectifs 77 77

Comment fonctionnent les cartes One To Watch

Les cartes Ones To Watch sont des cartes évolutives qui sont amenées à changer au fil de la saison de FIFA 23. Si les joueurs ayant l’honneur de figurer sur ces cartes sont déjà des poids lourds du foot international, leur note est encore amenée à s’améliorer.

Les cartes Ones to Watch peuvent s’améliorer en si l’une des conditions suivantes est remplie :