Prédictions récompenses FUT Champions de FIFA 23 : Play-Offs et Finales

Une nouvelle saison FUT Champions s’annonce avec la sortie de FIFA 23. La compétition en ligne d’EA est de retour et nous allons nous pencher sur ses conditions de qualification et ses récompenses potentielles.

Depuis ses débuts dans FIFA 17, FUT Champions est devenu le cœur et l’âme du mode Ultimate Team, les joueurs rassemblant leur meilleure équipe possible le week-end dans le but de remporter le plus grand nombre possible de matchs possible pour obtenir les meilleures récompenses.

Cependant, au fil des années, ce mode de jeu a été modifié et remanié, et FIFA 23 pourrait également apporter des changements encore plus importants tout en offrant des récompenses fabuleuses.

Prédiction des qualifications FUT Champs de FIFA 23

Pour avoir accès au format Play-Offs du FUT Champions dans FIFA 22, vous deviez gagner des points de qualification en remportant des matchs dans le mode de jeu Division Rivals.

Ce nouveau format venant seulement d’arriver dans FIFA 22, nous pensons alors que ce système restera le même pour FIFA 23.

Prédiction des play-Offs FUT Champs de FIFA 23

Les qualifications ont été rendues plus faciles au fil des années puisque les premiers jeux vous demandaient de gagner quatre matchs consécutifs ou de gagner suffisamment de points grâce à FUT Champs, qui exigeait toujours quatre victoires pour être qualifié.

Cependant, FIFA 22 a changé les choses en faisant en sorte que les joueurs devaient gagner 5 matchs sur 9 pour se qualifier pour les Play-Offs, avant de passer à 4 victoires sur 9.

Avec l’ajout du nouveau mode FUT Moments prévu pour FIFA 23, nous pensons qu’EA va continuer dans cette optique afin de libérer du temps aux joueurs.

EA SPORTS

Prédiction des Finales FUT Champs de FIFA 23

Si vous réussissez à entrer dans la Ligue du week-end, les matchs à jouer commencent alors généralement le vendredi et se terminent le dimanche soir/lundi matin. Étant donné que le concept est celui de la “Weekend League”, FIFA 23 devrait s’en tenir à ce format établi.

Combien de matchs devrez-vous disputer dans le cadre de FIFA 23 FUT Champs ?

Là encore, les premières années des FUT Champs de FIFA Ultimate Team étaient assez éprouvantes puisque les joueurs pouvaient participer à 40 matchs de FUT Champs.

Ce chiffre a été revu à la baisse ces dernières années, puisque FIFA 22 n’exige plus que 20 parties. Il n’y a aucune raison de modifier ce chiffre, qui semble être la quantité parfaite sans perte de temps.

Comment le système de points et de rangs de FUT Champions va-t-il fonctionner dans FIFA 23 ?

FUT Champs divise le mode en plusieurs rangs que les joueurs peuvent atteindre en gagnant un certain nombre de points basés sur les victoires et les défaites.

Les récompenses de FIFA 22 commençaient au rang 10 jusqu’à ce que vous atteigniez le rang 1, qui était le niveau supérieur réservé à ceux qui sont capables de remporter une tonne de victoires en Weekend League.

EA SPORTS

Pour gravir les échelons, vous devez gagner des points, qui se décomposent en 4 points pour une victoire et 1 point pour une défaite.

Plus vous obtenez un rang élevé, plus les récompenses que vous obtiendrez seront meilleures.

Prédiction des récompenses FUT Champs de FIFA 23

Si FIFA 23 s’en tient à 10 rangs pour les récompenses, alors attendez-vous à un large éventail de prix pour vos performances dans la Ligue du week-end.

Bien évidemment, pour le moment, nous ne savons pas ce qu’EA nous réserve, mais attendez-vous à ce que les rangs inférieurs distribuent des Packs Jumbo Premium Or et peut-être des Packs Joueurs Or, tandis que les rangs supérieurs distribueront des packs TOTW et des Jumbo Joueurs Rares.

Dès que tous les nouveaux détails concernant le FUT Champions dans FIFA 23 seront officiels, nous ne manquerons pas de mettre alors à jour cet article.